F1 | Haas: ecco la nuova livrea scelta per il post Uralkali

In Haas si ricorderanno a lungo di questa stagione 2022. Il team americano si è trovato al centro della scena a fine febbraio, nel corso della prima sessione di test di Barcellona, quando ha deciso di girare con una vettura priva dei loghi dello sponsor russo Uralkali e con una livrea totalmente bianca rimuovendo le bande blu e rosse che ricordavano i colori della bandiera della Russia.

Ad inizio settimana la scuderia di Gene Haas ha poi annunciato la rescissione del contratto di Nikita Mazepin, facendo infuriare il russo che minaccia azioni legali nei confronti dell’ormai suo ex team, e nella giornata di ieri ha nominato il pilota che affiancherà Mick Schumacher in questa stagione: Kevin Magnussen.

Per non farsi mancare nulla, il team è stato costretto a saltare il turno mattutino della prima giornata di test in Bahrain a seguito di un problema tecnico al cargo che trasportava tutto il materiale.

I meccanici della squadra hanno lavorato sodo per montare la VF-22 così da consentire a Pietro Fittipaldi di poter girare nella sessione pomeridiana. In questa occasione si è potuta ammirare anche la nuova livrea che la Haas adotterà per questa stagione.

Via lo sponsor Uralkali ed i colori della bandiera russa, sulla monoposto della scuderia americana a dominare adesso sono il bianco, il rosso ed il nero.

Il fondo della vettura, così come in precedenza, è interamente bianco, mentre il logo Haas in rosso compare in bella vista sulle pance – abbracciato da una banda rossa – sull’ala anteriore e sull’alettone posteriore. Il nero del carbonio, invece, è presente nella zona inferiore della monoposto e contribuisce a snellire le forme importanti della VF-22.

