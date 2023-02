F1 | Haas e McLaren in pista a Sakhir per lo shakedown

Carica lettore audio

L'unico test pre-stagionale 2023 di Formula 1 scatterà tra 2 giorni, giovedì 23 febbraio, sul tracciato di Sakhir, in Bahrain. Ma la stessa pista ha ospitato oggi i primi giri di due nuove monoposto.

Haas F1 Team e McLaren hanno approfittato del fatto di essere già arrivati a Sakhir per fare lo Shakedown, sfruttando i 15 chilometri concessi dal codice sportivo internazionale della FIA.

Il team americano ha schierato al volante della VF-23 il nuovo arrivato, Nico Hulkenberg, all'esordio con il nuovo team e con la monoposto 2023.

Il tedesco ha girato sia nel corso della mattina che nel pomeriggio sfruttando un set di gomme Pirelli Demo, le uniche disponibili per sfruttare Shakedown e filming day.

Nico Hülkenberg, Haas F1 Team Photo by: Haas F1 Team

Hulkenberg sarà anche il primo a portare in pista la VF-23 nel corso della prima giornata delle tre previste per i test di Sakhir.

Al mattino la vettura realizzata da Dallara sarà a sua disposizione, mentre al pomeriggio sarà il turno del compagno di squadra Kevin Magnussen.

Sempre a Sakhir è scesa in pista anche la McLaren MCL60 sempre per sfruttare i pochi chilometri concessi per lo shakedown.

Il team di Woking ha affidato la monoposto - che porta un nome celebrativo legato ai 60 anni dalla fondazione del team ad opera di Bruce McLaren - a Lando Norris, con il debuttante Oscar Piastri spettatore interessato dai box della squadra.

Restano ancora da definire i programmi dei tre giorni di test per il team diretto da Andrea Stella. Non è ancora chiaro se sarà Lando Norris o Oscar Piastri a iniziare i test il 23 febbraio in Bahrain.