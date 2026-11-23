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Haas: Camara resta in F1 e correrà anche in Qatar e Abu Dhabi rinunciando alla corsa al titolo in F2

Dopo i debutti in Brasile e a Las Vegas al posto di Ocon, il talento brasiliano resterà al volante della VF-26 anche in Qatar e ad Abu Dhabi. Una scelta per preparare al meglio il 2027, che lo costringe però a dire addio alla conquista del titolo di Formula 2, dove guida attualmente la classifica.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 23 nov 2026, 11:40

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Rafael Camara, Haas

Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Rafael Camara concluderà la stagione di Formula 1 con la Haas correndo anche in Qatar e Abu Dhabi, rinunciando di fatto alla corsa per il titolo di Formula 2, dove attualmente è al comando della classifica. Camara era stato confermato a ottobre come pilota titolare per sostituire Esteban Ocon nel 2027, ma il suo ingresso nel team è stato accelerato dopo la rottura tra il francese e la scuderia statunitense.

In Messico era stato Ryo Hirakawa a prendere il posto di Ocon a metà weekend, dato che aveva già fatto la FP1 con il team e si trovava ancora a Città del Messico nel momento in cui si è reso necessario trovare un pilota che potesse sostituire il francese. Complice anche l’impegno di Hirakawa nel WEC durante la settimana successiva, Camara ha avuto l’opportunità di debuttare in Brasile con la VF-26.

Nonostante due incidenti in qualifica, il brasiliano ha comunque ben figurato, tanto che aveva sfiorato la Q3 prima di finire nelle barriere. La gara, come ci si poteva attendere, è stata più complessa da gestire, ma comunque positiva. Camara è poi stato confermato per Las Vegas la scorsa settimana.

Rafael Camara, Haas

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

C'era però una decisione ben più delicata da prendere per gli ultimi due appuntamenti in Qatar e ad Abu Dhabi, poiché il ventunenne guida il campionato di F2 con sette punti di vantaggio sul pilota junior Red Bull Nikola Tsolov. I piloti non possono infatti partecipare sia alla F1 che alla F2 nello stesso weekend, come imposto dal regolamento della categoria cadetta che lo vieta espressamente.

La Haas ha tuttavia deciso di mantenere il brasiliano al volante fino al termine della stagione, anziché richiamare Hirakawa, con l'obiettivo di permettere a Camara di preparare al meglio il suo campionato d'esordio del 2027 accumulando quanta più esperienza possibile. Camara dovrà quindi rinunciare alla possibilità di vincere il titolo, come invece gli era stato suggerito da altri piloti in griglia per provare ad avere in bacheca un titolo che ricompensasse gli sforzi fatti nelle categorie propedeutiche.

"Siamo entusiasti di poter concludere la stagione con Rafa alla guida e di continuare a costruire partendo dalle sue prime due gare con il team in Brasile e negli Stati Uniti", ha dichiarato il team principal della Haas F1 Ayao Komatsu.

"Sono felice che Rafa abbia affrontato ogni sessione in pista come un'opportunità di apprendimento e si sia integrato ulteriormente nella squadra. Ora possiamo finire la stagione insieme, il che è vantaggioso per tutti noi in vista di una pausa invernale relativamente breve e mentre iniziano i preparativi per il 2027."

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