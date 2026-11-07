Analisi
Formula 1 Brasile
F1 | Haas, Câmara convince a Interlagos: un venerdì in costante crescita
Il ventunenne brasiliano ha completato positivamente le prime due sessioni di prove libere della sua carriera in Formula 1, riducendo progressivamente il distacco da Bearman. Komatsu promuove il suo approccio, mentre un episodio con Leclerc in FP2 gli è costato una reprimenda. "È stato molto speciale, soprattutto vedere il pubblico".
Roberto Chinchero
Pubblicato: 7 nov 2026, 11:22
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Rafael Camara, Haas F1
Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
La prima giornata di Rafael Câmara in Formula 1 non si annunciava tra le più semplici. Il ventunenne brasiliano ha dovuto familiarizzare con una Haas VF-26 che non aveva mai guidato prima, su un circuito, quello di Interlagos, sul quale non aveva mai girato. Il tutto davanti al pubblico di casa, con le emozioni e le pressioni inevitabilmente legate a un appuntamento tanto atteso.
Ne è uscito molto bene. Câmara ha completato entrambe le sessioni di prove libere mostrando una progressione costante, senza cercare di bruciare le tappe e concentrandosi soprattutto sulla conoscenza della monoposto e delle procedure di lavoro. Un venerdì che ha lasciato sensazioni positive alla Haas, soprattutto considerando le difficoltà che il brasiliano ha dovuto affrontare.
“È stata una giornata molto bella, davvero speciale – ha raccontato Câmara – l'ingresso in pista per la FP1 è stato il momento più emozionante. Vedere tutto quel pubblico davanti a me, sentire le persone che facevano il tifo, è stato bellissimo. Era anche la prima volta che guidavo a Interlagos, una pista che mi è piaciuta molto. Ho cercato soprattutto di prendere confidenza con la macchina e di capire sempre meglio cosa serve per affrontare il weekend”.
Una progressione incoraggiante
Rafael Camara, Haas F1 Team
Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
I numeri confermano le sensazioni positive. Nella prima sessione Câmara ha chiuso con un distacco di 860 millesimi dal compagno di squadra Oliver Bearman, ridotto a 570 nella FP2. Un miglioramento significativo, considerando che il britannico dispone di un'esperienza decisamente superiore con la monoposto 2026.
Il brasiliano ha incontrato qualche difficoltà soprattutto nel settore centrale, mentre in entrambe le sessioni è stato protagonista di bloccaggi in frenata alla prima curva. Elementi comprensibili per un pilota impegnato a scoprire una vettura molto diversa da quelle utilizzate nei test TPC e nelle categorie propedeutiche.
“Ci sono molte procedure nuove da imparare – ha spiegato – e sto cercando di capire tutto il più rapidamente possibile. Credo che finora sia andata abbastanza bene, anche se naturalmente c'è ancora molto lavoro da fare. Possiamo imparare tanto da questa prima giornata”.
Un giudizio condiviso anche da Ayao Komatsu, team principal della Haas, che ha apprezzato soprattutto l'atteggiamento del suo nuovo pilota. “Per Rafa era il primo giorno, per di più nel suo Paese, quindi c'erano molte cose da gestire. Lui e la squadra hanno affrontato molto bene la situazione. È un ragazzo molto calmo, con un approccio professionale, e ha completato due sessioni solide. Sono molto soddisfatto, credo sia stato un buon inizio”.
L'episodio con Leclerc
Rafael Camara, Haas F1 Team
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
L'unico momento delicato è arrivato durante la FP2. Sul rettilineo principale Câmara, mentre si preparava a iniziare un giro veloce, si è spostato sulla traiettoria di Charles Leclerc, che stava completando il proprio tentativo cronometrato. Il ferrarista è stato costretto a una manovra evasiva ad alta velocità, finendo con buona parte della monoposto oltre i limiti della pista.
I commissari hanno giudicato la situazione pericolosa, infliggendo al brasiliano una reprimenda. "È stata una situazione difficile – ha commentato Câmara – credo sia necessario analizzare più nel dettaglio quanto accaduto prima di poter dire esattamente cosa sia successo. Fortunatamente non ci sono state conseguenze".
Un investimento che guarda al 2027
Rafael Camara, Haas F1 Team
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La Haas ha scelto di anticipare la promozione del pilota della Ferrari Driver Academy, affidandogli il sedile lasciato libero da Esteban Ocon già per le ultime gare del 2026, in vista della sua prima stagione completa nel 2027.
Una decisione che comporta inevitabilmente dei rischi, ma che offre a Câmara un'opportunità preziosa: accumulare esperienza senza dover attendere il prossimo campionato, familiarizzando con il lavoro di un team di Formula 1 durante un vero weekend di gara.
Il primo esame è stato superato. Il brasiliano ha mostrato velocità in crescita, un approccio metodico e la capacità di gestire la pressione di un appuntamento particolarmente impegnativo. Ora lo attende la qualifica e soprattutto la gara. Ma dopo il venerdì di Interlagos, in casa Haas ci sono buoni motivi per essere soddisfatti della scelta fatta.
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