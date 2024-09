F1 | Haas: Bearman sostituirà lo squalificato Magnussen a Baku

Oliver Bearman sarà al via del Gran Premio di Azerbaijan con la Haas. La conferma ufficiale è arrivata oggi, ma la presenza del pilota della Ferrari Driver Academy nel weekend di Baku era data per scontata. Bearman sostituirà Kevin Magnussen, a causa della sospensione scattata per il pilota danese dopo il contatto con Pierre Gasly durante il Gran Premio d’Italia. L’infrazione ha portato Magnussen al raggiungimento della fatidica quota dei dodici punti di penalità sulla licenza, e da qui l’esclusione automatica per una gara.

La Haas già nella serata di domenica ha contattato la Ferrari per chiedere la disponibilità di Bearman, una scelta naturale visto che la prossima stagione ‘Ollie’ sarà al via del campionato mondiale proprio con la squadra statunitense. In più Bearman ha già guidato la monoposto 2024, avendo già disputato quattro sessioni FP1 al volante della VF-24.

Per il diciannovenne britannico quella di Baku sarà la seconda occasione stagionale per essere al via di un Gran Premio di Formula 1 dopo la sostituzione di Carlos Sainz nel weekend di Jeddah a seguito di un improvviso attacco di appendicite che si era acutizzato nella serata di venerdì. A differenza di Jeddah, dove fu convocato all’improvviso all’alba di sabato, questa volta Bearman potrà preparare il weekend al simulatore e, soprattutto, disputare tutte le sessioni di prove libere. Lo scorso anno, proprio a Baku, Bearman ottenne quello che resta finora il suo miglior weekend in Formula 2, vincendo (da esordiente) entrambe le gare in programma.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen rinuncerà alla trasferta azera, ed è il primo pilota in assoluto a ricevere la squalifica per una weekend di gara da quando è entrata introdotta in Formula 1 la regola dei 12 punti di penalità in 12 mesi. In realtà il pilota della Haas ha raggiunto la quota limite fissata dal regolamento in un arco temporale molto minore dell’anno solare. I primi punti (3) sono arrivati nel Gran Premio d’Arabia Saudita (incidente con Sargeant) poi in Cina (incidente con Tsunoda). Ma è stato soprattutto il weekend di Miami a complicare le cose per Kevin, visto che in quel fine settimana ha rimediato altri tre punti per una collisione con Hamilton ed ulteriori due per un contatto ancora con Sargeant. L’incidente con Gasly di domenica scorsa a Monza lo ha portato a dodici punti e al conseguente race-ban.

"È sicuramente una sfida più impegnativa entrare in gara come pilota di riserva, con un tempo di preparazione limitato e così via, ma ho la fortuna di averlo fatto all'inizio dell'anno con la Ferrari, quindi posso almeno fare appello a quell'esperienza", ha raccontato Bearman riguarda a questa nuova opportunità con la Haas.

"Ho anche svolto quattro sessioni di FP1 con la Haas e con la VF-24 in questa stagione, quindi senza dubbio anche questo si rivelerà prezioso per affrontare l'intero weekend di gara a Baku. La squadra è in buona forma al momento e farò del mio meglio per essere preparato con il tempo a disposizione. L'obiettivo è quello di scendere in pista e disputare un fine settimana solido in Azerbaigian”, ha aggiunto il britannico.

Fiducia anche da parte del Team Principal Ayao Komatsu, nata anche dal lavoro svolto con il team nelle varie FP1: "Sono entusiasta che Ollie guiderà la VF-24 al fianco di Nico a Baku. Ha già dimostrato di essere molto promettente nelle sue uscite nelle FP1 e nei test post-stagionali, e si è comportato molto bene quando ha guidato per la Scuderia Ferrari in Arabia Saudita, conquistando punti. Si tratta di un'altra eccellente opportunità per Ollie e la squadra di lavorare insieme, questa volta per un intero weekend, e non potrebbe chiedere un compagno di squadra migliore di Nico per fornirgli un riferimento".