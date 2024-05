F1 | Haas: Bearman in FP1 a Imola anche per... cautelarsi da Kevin

Oliver Bearman proverà nel weekend di Imola per la prima volta la Haas VF-24. Il diciannovenne inglese della Driver Academy disputerà la prima delle sei sessioni di prove libere programmate per lui dalla Ferrari lo scorso inverno, test mirati a far prendere a confidenza con la monoposto ed il sistema di lavoro di una squadra Formula 1. Le vicende accadute negli ultimi due mesi hanno però cambiato non poco lo scenario intorno a Bearman, ed oggi il test di Imola (così come le prove successive) ha assunto un’importanza maggiore.

Il primo evento fuori programma è stato l’esordio nel campionato mondiale di Formula 1 avvenuto a Jeddah, weekend (corto) nel quale Bearman si è comportato molto bene aumentando parecchio il suo status. Successivamente è stato ufficializzato l’accordo tra Audi e Nico Hulkenberg, che lascerà così vacante un sedile in Haas in vista della prossima stagione. Infine è arrivata la raffica di penalità piovuta su Kevin Magnussen, oggi fortemente a rischio squalifica per un Gran Premio. Tutto sembra andare in una direzione chiara.

“Lavorare direttamente con Oliver ci consentirà di conoscerlo al meglio – ha spiegato il team principal della Haas, Ayao Komatsu – avremo un giudizio più completo rispetto a quanto si può percepire osservando la sua stagione in Formula 2. Quello che ha fatto finora è stato impressionante, e lo valuteremo con attenzione”. C’è un grande interesse in chiave 2025, ma in realtà la Haas sfrutterà al massimo queste prove per inserire Bearman nella squadra. La possibilità che Magnussen possa saltare presto un Gran Premio è tutt’altro che remota, visto che al danese manca solo una penalità per vedersi costretto a dover disertare un weekend di gara.

Kevin Magnussen, Squadra Haas F1 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Il weekend di Miami è stato un incubo per Magnussen, autore di due infrazioni punite dal collegio dei commissari sportivi con cinque punti di penalità sulla licenza, arrivando così a dieci dei dodici punti (nell’arco di 12 mesi) concessi dal regolamento sportivo. Nel caso di Magnussen tutti i punti accumulati sono legati a infrazioni commesse nel 2024: 3 punti per la collisione con Alexander Albon nel Gran Premio d’Arabia Saudita dello scorso (9 marzo) e 2 per un contatto con Yuki Tsunoda nel Gran Premio di Cina. Fino all’8 marzo 2025 a Kevin basterà un’altra infrazione per fa scattare la squalifica. In uno scenario del genere è comprensibile che in Haas abbiano già tute e sedile pronte per far salire in macchina Bearman.

In casa Haas non è solo la necessità di ricorrere al terzo pilota per una gara ad aver fatto suonare l’allarme. La prima parte di stagione ha evidenziato una notevole differenza di rendimento tra Hulkenberg e Magnussen, con Nico che al momento può vantare quattro piazzamenti in zona punti contro una sola decima posizione per Kevin. In ottica 2025 la squadra avrà la necessità di affiancare a Bearman un pilota d’esperienza, ma il rendimento di Magnussen al momento non è quello chiesto a chi è chiamato ad essere il riferimento del team, almeno nella prima metà di stagione.

Non c’è grande fretta, visto che fino a quando non saranno chiare le posizioni di Verstappen e Sainz il mercato molto probabilmente resterà in stand-by, ma alla Haas valuteranno altre opzioni. I candidati non mancano, dall’attuale tandem Alpine a Valtteri Bottas, al netto di colpi di scena che potrebbero coinvolgere nomi di portata maggiore che potrebbero ritrovarsi esclusi dalle scelte dei top-team.