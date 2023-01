F1 | Haas: anche con nuovi introiti, il modello di business non cambierà

Carica lettore audio

Lo scorso ottobre, Haas ha annunciato che la società internazionale di pagamenti MoneyGram si sarebbe aggiunta alla scuderia come nuovo title sponsor, dando una grande spinta finanziaria a una delle squadre più piccole della griglia di F1.

Al momento dell’annuncio, il Team Principal della Haas F1, Gunther Steiner, aveva confermato che l'iniezione di denaro avrebbe permesso alla scuderia di raggiungere il tetto massimo del Budget Cap, mettendola in condizioni di maggiore parità con le altre squadre rivali.

Ma la Haas non intende allontanarsi dal modello di business con cui ha operato da quando è entrata in griglia nel 2016, godendo di stretti legami sotto il paino tecnico con la Ferrari e massimizzando il trasferimento di tecnologia consentito come team cliente.

La Haas presenterà la sua nuova vettura per il 2023, la VF-23, attraverso dei rendering digitali nel corso della giornata di martedì. In un’intervista sul finale della scorsa stagione, Steiner aveva chiarito che la sua attenzione in vista del nuovo anno avrebbe dovuto essere rivolta allo sviluppo della vettura, senza cambiare l'approccio generale della squadra.

"Vogliamo investire il denaro nella vettura", ha dichiarato Steiner in un'intervista a Motorsport.com.

"Al momento, tutto quello che abbiamo, lo investiamo nella vettura. Al momento non c'è nulla che si voglia fare al di fuori. Il sistema che abbiamo, vogliamo solo stabilizzarlo e assicurarci di usare tutto ciò che serve per far andare la macchina veloce, nient'altro.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Non ci stiamo concentrando su altre cose, [dicendo] 'oh vogliamo fare questo da soli', no. Stabilizziamo il modo in cui lo facciamo ora, e poi se vogliamo cambiare qualcosa, lo cambieremo dopo, perché altrimenti se si cerca di fare troppo, si finisce per inciampare".

"Al momento, ci atteniamo al modello [attuale], cercando di ottenerne il meglio. Se possiamo trovare dei risparmi o degli investimenti migliori all'interno del budget facendo delle parti da soli, allora lo faremo più avanti. Ma non subito".

L'arrivo di MoneyGram offre maggiore stabilità alla Haas dopo un periodo turbolento che l'ha vista intraprendere collaborazioni con due title partner negli ultimi quattro anni che, tuttavia, si sono rivelate di breve durata.

L'accordo con Rich Energy non è durato un'intera stagione nel 2019, mentre la collaborazione con Uralkali è stata interrotta dopo un solo anno in seguito all'invasione della Russia in Ucraina lo scorso febbraio.

Alla domanda in merito al fatto che l'arrivo di MoneyGram avrebbe messo Haas nella sua migliore posizione fino ad oggi, Steiner ha risposto: "Direi che non siamo mai stati in una cattiva posizione [dal punto di vista economico].

"Il 2020 non è stata una posizione facile, a causa della pandemia. Ma credo che sì, siamo in una posizione molto solida".

"La migliore o no? Credo che all'inizio [quando sono entrati in griglia nel 2016] fossimo molto solidi in tutto. Quando siamo arrivati nel 2016, non c'era il budget cap; quindi, si [il budget] era molto più basso rispetto alle altre squadre, anche se eravamo in una buona situazione finanziaria”.

"Ma ora, anche rispetto alle altre, siamo molto competitivi dal punto di vista finanziario - non competitivi, siamo alla pari".