F1 | Haas-Alfa: più facile una sponsorizzazione che un cambio nome

Ad innescare il tamtam mediatico è stato l’ingresso dell’Amministratore delegato dell’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, nell’hospitality del team Haas. Da quando la scorsa estate i dirigenti della casa del Biscione hanno ufficializzato la conclusione del rapporto con la Sauber (a fine 2023) si sono susseguite varie ipotesi sul futuro dell’Alfa Romeo nel mondo del motorsport.

L’appuntamento che lo scorso settembre diede lo stesso Imparato era per il mese di giugno 2023, data in cui i programmi della Casa milanese sarebbero stati resi noti. Nel frattempo hanno preso forma diverse ipotesi, tra cui spicca il ritorno nel mondo endurance grazie ad una partnership tecnica con Peugeot.

L’incontro tra Imparato e Gunther Steiner ha tuttavia riacceso l’ipotesi che Alfa Romeo possa restare in Formula 1, anche se al momento non ci sono conferme. La squadra statunitense non sembra intenzionata a cedere la titolazione del team (come è stato a partire dal 2019 nell’accordo con Sauber), ma valuterebbe un’eventuale sponsorizzazione su canali più tradizionali.

“Ho avuto l’occasione per incontrare Imparato – ha commentato Steiner – ci siamo presentati, e abbiamo parlato un po'. Ma non so cosa faranno in futuro. Possibilità di collaborare? Mai dire mai, non posso escluderlo, ma non posso neanche dire che ci sia una trattativa”.

Al momento la Haas ha un accordo con la società finanziaria Moneygram, title-sponsor della squadra con un accordo pluriennale. “Abbiamo un contratto, ed è una partnership molto buona – ha aggiunto Steiner – il rapporto tra le due parti è ottimo. Come ho detto, non abbiamo parlato di alcuna sponsorizzazione con Alfa Romeo, quindi non esiste al momento alcun scenario di convivenza con due potenziali title-sponsor. Personalmente credo che stiano ancora valutando tutte le possibilità, ma è una mia sensazione, e ovviamente non ho fatto alcuna domanda in merito”.