Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | McLaren: il mosaico del team di Woking è più complesso di quanto mostri la classifica

Formula 1
Austria
F1 | McLaren: il mosaico del team di Woking è più complesso di quanto mostri la classifica

MotoGP | Honda spiega perché non ha scelto Moreira per provare la moto 850cc a Brno

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Honda spiega perché non ha scelto Moreira per provare la moto 850cc a Brno

F1 | Haas: al Red Bull Ring Ryo Hirakawa farà il suo debutto sulla VF-26 di Ocon in FP1

Formula 1
Austria
F1 | Haas: al Red Bull Ring Ryo Hirakawa farà il suo debutto sulla VF-26 di Ocon in FP1

MotoGP | La pagella la fate voi: date i vostri voti per il Gran Premio di Repubblica Ceca

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | La pagella la fate voi: date i vostri voti per il Gran Premio di Repubblica Ceca

XL1, la Volkswagen da record... e da collezione

Prodotto
Motor1.com Italia
XL1, la Volkswagen da record... e da collezione

MotoGP | Razgatlioglu sa che "le aspettative sono alte" per il suo test con le gomme Pirelli

MotoGP
Test gomme 2027 a Brno
MotoGP | Razgatlioglu sa che "le aspettative sono alte" per il suo test con le gomme Pirelli

MotoGP | La scelta della gomma soft ripaga Joan Mir con una bella top 5 a Brno

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | La scelta della gomma soft ripaga Joan Mir con una bella top 5 a Brno

MotoGP | I piloti danno il loro punto di vista sull'aggressione di Bezzecchi al commissario

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | I piloti danno il loro punto di vista sull'aggressione di Bezzecchi al commissario
Ultime notizie
Formula 1 Austria

F1 | Haas: al Red Bull Ring Ryo Hirakawa farà il suo debutto sulla VF-26 di Ocon in FP1

Il giapponese sarà chiamato a disputare la prima sessione di prove libere nell'abitacolo che sarà lasciato dal pilota transalpino. Ryo, reduce da un podio alla 24 Ore di Le Mans con la Toyota, prosegue la collaborazione con la squadra americana: "L'obiettivo è di raccogliere quanti più dati è possibile per poter supportare al meglio il team”. 

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Foto di: Clive Mason / Getty Images

La Haas al Red Bull Ring schiererà Il pilota di riserva, Ryō Hirakawa, nella prima sessione di prove libere al volante della VF-26 di Esteban Ocon. Il giapponese ha già partecipato l’anno scorso a quattro sessioni di prove libere con il team americano: la sua uscita di venerdì sarà il debutto nell’abitacolo di una monoposto agile 2026. 

L’appuntamento di Spielberg apre un back to back che porterà le squadre la settimana dopo a Silverstone per il GP di Gran Bretagna e, dopo una sosta di un weekend, la F1 riproporrà altre due gare di fila, con quattro appuntamenti in cinque settimane. 

Ayao Komatsu, Team Principal: “Ci stiamo dirigendo verso un altro doppio appuntamento con Austria e Gran Bretagna, una dopo l'altra. Ovviamente, sono due circuiti molto diversi, ma entrambi ci offrono l'opportunità di sviluppare ulteriormente la nostra comprensione della VF-26. Faremo salire Ryō in macchina per le FP1 in Austria, quindi sarà positivo avere il suo feedback, dato che non ha ancora guidato la VF-26".  

“Arriva da un podio a Le Mans nel WEC con Toyota, il che è stato fantastico da vedere, ed è stato di nuovo una parte fondamentale del nostro programma TPC in questa stagione”.  

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hirakawa è molto carico: “Innanzitutto, vorrei ringraziare Toyota Gazoo Racing e TGR Haas F1 Team per questa opportunità. Sarà la mia prima sessione di FP1 della stagione, ed è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho guidato al Red Bull Ring. Penso che sia la pista perfetta per guidare la VF-26 per la prima volta perché ha tutto: rettilinei, curve a bassa e alta velocità, quindi sarà un'esperienza divertente".

"Sono davvero emozionato e non vedo l'ora di scendere in pista, visto che una sessione di prove libere di 60 minuti è davvero breve. L'obiettivo è abituarmi alla vettura il più velocemente possibile e raccogliere quanti più dati possibile per poter supportare al meglio il team”. 

Leggi anche:


 

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP d'Austria

Top Comments
More from
Franco Nugnes

Faggioli terzo alla Pikes Peak: un problema al motore lo costringe all'ultimo gradino del podio

Speciale
Speciale
Faggioli terzo alla Pikes Peak: un problema al motore lo costringe all'ultimo gradino del podio

MotoGP | Marquez: "Terzo va bene, in scia non si possono tirare le staccate, ma sto meglio"

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Marquez: "Terzo va bene, in scia non si possono tirare le staccate, ma sto meglio"

F1 | Aston Martin: dall'Ungheria con la AMR26 Evo l'obiettivo sarà di tornare in zona punti

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Aston Martin: dall'Ungheria con la AMR26 Evo l'obiettivo sarà di tornare in zona punti
More from
Ryo Hirakawa

WEC | Toyota chiude in bellezza e conferma tutti i piloti per il 2026

WEC
WEC
Bahrain
WEC | Toyota chiude in bellezza e conferma tutti i piloti per il 2026

F1 | Hirakawa sull'Alpine a Suzuka in FP1 al posto di Doohan

Formula 1
Formula 1
GP di Cina
F1 | Hirakawa sull'Alpine a Suzuka in FP1 al posto di Doohan

F1 | Alpine, la lista si allunga: Maini sarà il quarto pilota di riserva

Formula 1
Formula 1
F1 | Alpine, la lista si allunga: Maini sarà il quarto pilota di riserva
More from
Haas F1 Team

F1 | Fornaroli-Haas, primo contatto: in arrivo due giorni di test a Jerez

Formula 1
Formula 1
F1 | Fornaroli-Haas, primo contatto: in arrivo due giorni di test a Jerez

F1 | Haas evolve l’FTM: ci sono due alette dietro lo scarico per trovare carico con i gas roventi

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Haas evolve l’FTM: ci sono due alette dietro lo scarico per trovare carico con i gas roventi

F1 | Haas: gli aggiornamenti sono migliorativi, ma la VF-26 è diventata difficile da guidare

Formula 1
Formula 1
Canada
F1 | Haas: gli aggiornamenti sono migliorativi, ma la VF-26 è diventata difficile da guidare

Ultime notizie

F1 | McLaren: il mosaico del team di Woking è più complesso di quanto mostri la classifica

Formula 1
Austria
F1 | McLaren: il mosaico del team di Woking è più complesso di quanto mostri la classifica

MotoGP | Honda spiega perché non ha scelto Moreira per provare la moto 850cc a Brno

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Honda spiega perché non ha scelto Moreira per provare la moto 850cc a Brno

F1 | Haas: al Red Bull Ring Ryo Hirakawa farà il suo debutto sulla VF-26 di Ocon in FP1

Formula 1
Austria
F1 | Haas: al Red Bull Ring Ryo Hirakawa farà il suo debutto sulla VF-26 di Ocon in FP1

MotoGP | La pagella la fate voi: date i vostri voti per il Gran Premio di Repubblica Ceca

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | La pagella la fate voi: date i vostri voti per il Gran Premio di Repubblica Ceca