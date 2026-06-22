F1 | Haas: al Red Bull Ring Ryo Hirakawa farà il suo debutto sulla VF-26 di Ocon in FP1

La Haas al Red Bull Ring schiererà Il pilota di riserva, Ryō Hirakawa, nella prima sessione di prove libere al volante della VF-26 di Esteban Ocon. Il giapponese ha già partecipato l’anno scorso a quattro sessioni di prove libere con il team americano: la sua uscita di venerdì sarà il debutto nell’abitacolo di una monoposto agile 2026.

L’appuntamento di Spielberg apre un back to back che porterà le squadre la settimana dopo a Silverstone per il GP di Gran Bretagna e, dopo una sosta di un weekend, la F1 riproporrà altre due gare di fila, con quattro appuntamenti in cinque settimane.

Ayao Komatsu, Team Principal: “Ci stiamo dirigendo verso un altro doppio appuntamento con Austria e Gran Bretagna, una dopo l'altra. Ovviamente, sono due circuiti molto diversi, ma entrambi ci offrono l'opportunità di sviluppare ulteriormente la nostra comprensione della VF-26. Faremo salire Ryō in macchina per le FP1 in Austria, quindi sarà positivo avere il suo feedback, dato che non ha ancora guidato la VF-26".

“Arriva da un podio a Le Mans nel WEC con Toyota, il che è stato fantastico da vedere, ed è stato di nuovo una parte fondamentale del nostro programma TPC in questa stagione”.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hirakawa è molto carico: “Innanzitutto, vorrei ringraziare Toyota Gazoo Racing e TGR Haas F1 Team per questa opportunità. Sarà la mia prima sessione di FP1 della stagione, ed è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho guidato al Red Bull Ring. Penso che sia la pista perfetta per guidare la VF-26 per la prima volta perché ha tutto: rettilinei, curve a bassa e alta velocità, quindi sarà un'esperienza divertente".

"Sono davvero emozionato e non vedo l'ora di scendere in pista, visto che una sessione di prove libere di 60 minuti è davvero breve. L'obiettivo è abituarmi alla vettura il più velocemente possibile e raccogliere quanti più dati possibile per poter supportare al meglio il team”.



