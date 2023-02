F1 | Haas "accorcia" il muretto box e risparmia 250 mila dollari

Carica lettore audio

Ha destato curiosità la postazione di lavoro montata dal team Haas sulla pit-lane di Sakhir. La maggior parte delle squadre utilizza una struttura ‘pit-wall’ che prevede la presenza di cinque o sei persone, e così è stato anche nel caso della Haas fino allo scorso anno.

Nella giornata di ieri la squadra statunitense ha utilizzato una struttura molto più contenuta, che prevede la presenza di sole tre persone. Inizialmente si è pensato ad una pit-wall per i test, poi è stato Gunther Steiner a spiegare il tutto.

“Siamo chiamati ad essere efficienti e questa necessità tocca davvero tutti gli aspetti e le attività della squadra. I ‘ragazzi’ hanno avuto questa idea ripensando a quali sono le attività realmente indispensabili in quella postazione, e sono arrivati alla conclusione che bastano tre postazioni di lavoro. Da parte mia ho fatto presente che posso lavorare anche all’interno del box, non ho motivi particolari per essere in quella posizione”.

Una postazione più contenuta in peso e dimensioni ha comportato un risparmio che nell’arco dell’intera stagione arriverà ad una cifra sorprendente.

“Sono 250.000 dollari – ha confermato Steiner – ovvero quanto risparmiamo in spese di trasporto. Se devo scegliere tra avere sei persone al muretto o poter avere 250.000 dollari in più da destinare al programma di sviluppo, beh, scelgo la seconda opzione. Sappiamo bene quanto sia importante sviluppare la monoposto nel corso della stagione, e vogliamo dirottare tutte le risorse possibili su questo fronte, risparmiando ovunque sia possibile farlo senza controindicazioni. Poi, ovviamente, c’è da sperare che gli aggiornamenti portino dei miglioramenti, un passaggio che non bisogna mai dare per scontato…”.