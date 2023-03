F1 | Haas a punti: buona gestione gomme e passo OK

Carica lettore audio

La prima tappa in Bahrain si era rivelata piuttosto deludente per la Haas, tornata a casa con entrambe le vetture fuori dai punti nonostante la bella top ten centrata al sabato con Nico Hulkenberg. Un incidente alla partenza, con relativo danneggiamento della monoposto, aveva impedito al tedesco di esprimere al meglio il proprio passo, mentre Kevin Magnussen era stato rallentato da una qualifica deludente e una strategia che non aveva dato i risultati sperati.

Tuttavia, in Arabia Saudita la squadra americana ha finalmente raccolto il suo primo punto della stagione con un decimo posto targato Kevin Magnussen. Negli ultimi passaggi, il danese si è resto protagonista in più occasioni di un duello con Yuki Tsunoda, riuscendo ad avere la meglio nonostante potesse contare su gomme più vecchie del giapponese.

“Significa molto. Non abbiamo iniziato il weekend nel modo migliore, ma sembra che durante il corso del fine settimana siamo migliorati, abbiamo trovato il passo. In qualifica sfortunatamente ho avuto quel problema ai freni, che non si è verificato in gara”, ha spiegato Magnussen a fine gara.

“Abbiamo fatto una buona partenza, abbiamo gestito bene le gomme, in particolare la hard, anche se ero su gomme più vecchie di Tsunoda, ma sono riuscito a passarlo”.

Nonostante alla fine sia giunto un risultato importante, il lavoro durante il weekend ha presentato numerose difficoltà, complice un venerdì lontano dalle aspettative. “Penso che abbiamo fatto un buon passo in avanti in qualifica dopo aver fatto fatica venerdì durante le libere. Siamo riusciti a invertire la situazione, abbiamo trovato qualcosa che mi piace, quindi spero che potremo portarlo avanti e migliorare su questa strada”.

Il decimo posto a Jeddah arriva dopo una prima gara dove la Haas aveva accusato anche un degrado eccessivo degli pneumatici, qualcosa che in realtà il team non si aspettava. Per quanto la pista saudita sia più gentile sulle coperture, Magnussen è convinto che la squadra abbia fatto un passo in avanti.

“Sono rimasto un pochino sorpreso del fatto che abbiamo accusato più degrado [del previsto] in Bahrain. Qui siamo andati molto meglio. Sicuramente torneremo su tracciati più impegnativi per gli pneumatici e, a quel punto, vedremo se abbiamo fatti progressi”.

Soddisfatto anche il Team Principal Gunther Steiner, il quale non ha mancato di elogiare la squadra per il lavoro compiuto durante il fine settimana di gara e tra i due Gran Premi: "È il primo punto della stagione. Avevamo la velocità, ma non siamo stati fortunati perché alcuni erano in una posizione migliore dopo la safety car, ma i piloti hanno lottato duramente e abbiamo ottenuto un punto".

"L'intero team si è comportato in modo impeccabile per tutto il fine settimana, mantenendo la testa alta e continuando a spingere. È quello che faremo per tutta la stagione e non vedo l'ora di andare in Australia. Come ho detto dopo il Bahrain, non sapevo bene a che punto fossimo con la macchina, ma ora sappiamo dove pensiamo di essere. Non ci siamo fatti prendere dal panico dopo il Bahrain, ora siamo cautamente ottimisti".