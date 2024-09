F1 | Haas a punti: come Hulkenberg ha battuto di nuovo Perez

I tracciati cittadini hanno il pregio di far emergere i piloti e Singapore è una delle piste più impegnative della stagione, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Quest’anno tra i muretti di Marina Bay il valore e la differenza di fiducia nel mezzo da parte dei piloti è emersa in maniera evidente, come si è visto nello scontro interno in casa McLaren o in Red Bull, con Lando Norris e Max Verstappen protagonisti.

Tuttavia, andando a scorrere la classifica, ci sono altri due nomi autori di un ottimo weekend, brillando sotto i riflettori di Singapore, ovvero Fernando Alonso e Nico Hulkenberg. Il tedesco è riuscito a portare a casa altri punti fondamentali per la Haas, ancora in piena lotta per il sesto posto nel costruttori contro la Racing Bulls, precedendo la Red Bull di Sergio Perez in una lotta fino all'ultimo giro, esattamente come era successo già quest'anno in Austria, quando Hulkenberg aveva tirato fuori gli artigli difendendo come un leone il sesto posto.

In qualifica, il pilota della Haas si è imposto come migliore della zona di centro gruppo, conquistando un ottimo sesto posto sulla griglia di partenza, pur non essendo una vettura che quest’anno ha brillato in piste con curve molto lente o ad alto carico. Da questo punto di vista, l’ala anteriore che ha debuttato qualche appuntamento fa ha permesso di aumentare la deportanza e trovare un miglior bilanciamento tra avantreno e posteriore. Realisticamente, però, sarebbe stato difficile tenere alle proprie spalle le due Ferrari anche domenica, incappate in una Q3 difficile ma dal passo idealmente sufficiente per provare la rimonta tra i tre top team.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images

Dopo aver mantenuto il sesto posto allo spegnimento dei semafori, Hulkenberg ha eseguito in maniera perfetta il suo lavoro, mantenendo dietro di sé sia Fernando Alonso che Charles Leclerc, mentre gli altri inseguitori, come Franco Colapinto e Sergio Perez, hanno progressivamente perso terreno, arrivando ad accusare rispettivamente un distacco di due e sei secondi dal monegasco della Ferrari dopo circa 30 giri.

Di fatto, Hulkenberg ha guidato un’intera gara sotto pressione guardando costantemente gli specchietti, con l’unico rimpianto quello di aver perso la posizione proprio sul pilota dell’Aston Martin, bravo a sfruttare il pit stop anticipato del team britannico dopo 27 tornate. Un tentativo che, però, in realtà non era stato pianificato, perché l’idea sarebbe stata quella di proseguire ancora per non rientrare dietro Pierre Gasly e Kevin Magnussen, con quest’ultimo che era partito con la hard: tuttavia, il sorpasso subito da parte di Leclerc ha spinto Aston a cambiare i piani, richiamando Alonso senza avere nulla da perdere.

Così facendo, è vero che la squadra di Silverstone si era esposta a un secondo stint più lungo, ma era anche riuscita a far funzionare l’undercut. L’asturiano è stato in grado di superare rapidamente sia Pierre Gasly che il danese, ritrovandosi così in aria pulita, rendendo di fatto impossibile per Haas rispondere all’undercut.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Altrettanto impegnativa, però, è stata anche la seconda parte di gara: Red Bull è stata una delle prime a dare il via al valzer dei pit stop, richiamando ai box Sergio Perez. Una mossa che ha dato al messicano sia la chance di completare l’undercut su Colapinto che di avvicinarsi pericolosamente a Hulkenberg, uscito solo due secondi davanti al pilota della Red Bull.

Da quel momento in poi è nata nuovamente una gara di difesa: il tedesco si è riavvicinato ad Alonso, ma alle sue spalle Perez ha continuato a mettere pressione, entrando in zona DRS: “L'intera gara è stata in realtà un guardarsi negli specchietti cercando di resistere alla pressione. Soprattutto il secondo stint è stato un po' difficile con Checo”, ha raccontato Hulkenberg, anche perché, nel momento in cui si rimane in aria sporca, le gomme iniziano a scivolare e surriscaldarsi, ma con tutto l’interessa da parte di Alonso nel mantenere il gruppo compatto.

“Quando eravamo dietro a Fernando, l'aria sporca mi ha condizionato parecchio, ma allo stesso tempo avevo Checo dietro di me. Quindi, non è stato facile”. Lo stesso discorso, però, è valso anche per Perez, che dietro a Hulkenberg ha faticato a trovare spunti per provare l’attacco: di fatto, come detto via radio dall’ingegnere di pista del tedesco, gli unici punti in cui Perez riusciva a reggere il ritmo era grazie a ciò che guadagnava sui rettilinei con il DRS.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

Pur non essendo lunghissimi, con ali così cariche e ben 4 zone DRS, ogni giro Perez era in grado di guadagnare diversi decimi e rimanere attaccato al rivale della Haas, perdendo del tempo principalmente nel settore centrale e nell’ultima curva veloce, tratti più guidati e dove si sente maggiormente l’effetto negativo dell’aria sporca sia in percorrenza di curva che in fase di trazione. Per dare un'idea, il DRS nel caso del messicano valeva circa 16 km/h di differenza, anche se il fatto che tendenzialmente la Haas non abbia grandissimo carico aerodinamico puro su questi tracciati, ha fatto sì che anche le velocità di punta della VF-24 fossero competitive, compensando parzialmente la differenza data dall'ala mobile.

L'aspetto interessante è che, nel lungo secondo stint, Hulkenberg si è spesso lamentato dei freni che, su un tracciato come Singapore, possono fare davvero la differenza. Qui è iniziato uno scambio nel box americano: se il team voleva proteggere le anteriori evitando dei micro-bloccaggi, suggerendo più volte di spostare il bilanciamento verso il retrotreno, Hulkenberg ha seguito il proprio instinto sulla base di quanto avvertito nel primo stint, dove aveva sofferto maggiormente il degrado gomma al posteriore. Il timore era che, sulla lunga distanza, il degrado degli pneumatici potesse ulteriormente influenzare il rendimento in frenata.

“Finalmente abbiamo potuto premiarci con dei punti.Il fine settimana è stato positivo, ma è un giudizio che spetta ad altri. Io sono soddisfatto. In qualifica ho gettato le basi. In gara penso di aver condotto una gara chiara e impeccabile, come si deve fare. Non mi importa se si tratta di una Red Bull o di chi è, l'importante è ottenere quei punti", ha detto poi Hulkenberg a fine gara, rimarcando la soddisfazione per una gara chiusa in zona punti, la sesta in queta stagione, a cui si aggiunge la sprint a Miami.