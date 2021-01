Grosjean: ecco com'era l'ustione alla mano sinistra

Guardate la mano sinistra di Romain Grosjean: l’immagine è tratta dal profilo twitter del pilota francese e rende perfettamente l’idea delle ustioni che in particolare hanno bruciato la mano sinistra nel pauroso rogo in cui è rimasto intrappolato fra le fiamme nel primo giro del GP del Bahrain.

La fotografia dell’arto di Romain è stata scattata 45 giorni dopo l’incidente nel quale il pilota della Haas era rimasto per 28 secondi nella VF-20 avvolta dal fuoco e mostra lo stato della mano dopo che è stata sbendata.

Grosjean è considerato a tutti gli effetti un “miracolato” che è uscito quasi incolume da un incidente raccapricciante per la sua dinamica, ma i segni sulla mano sinistra evidenziano come le ustioni fossero importanti almeno in quel punto, impedendogli, quindi, di prendere parte al GP di Abu Dhabi che ha chiuso la stagione 2020 e il ciclo di cinque stagioni del transalpino nel team americano, mettendo fine alla sua carriera in Formula 1 dopo 179 GP disputati.

Vedere uscire Romain con i proprio mezzi dalla palla di fuoco che era diventata la sua Haas ha destato una grande emozione in tutto il mondo e quelle immagini spaventose saranno di monito per portare avanti la lotta sulla sicurezza, senza abbassare la guardia perché il pericolo del fuoco è tornato a mostrarsi quando sembrava ormai fugato.

Per il momento Grosjean si dedica alla completa guarigione e non ha fatto piani per il futuro: si diverte alla consolle essendo un praticante di Esports, per tornare alle corse c’è tempo...