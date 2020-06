F1 Greatest Team: è Hamilton la prima guida

Parafrasando una celeberrima pellicola, ecco "I Magnifici Sei": Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jim Clark e Fernando Alonso sono i finalisti del "The F1 Greatest Team" per l'ambito ruolo di prima guida.

L'idea editoriale promossa da Motorsport Network, in cui i giornalisti di punta delle varie edizioni sparse in giro per il mondo hanno composto la loro scuderia ideale, accende i riflettori per il titolo più atteso, andando a svelare quello che di fatto può essere visto come il miglior pilota dei primi settant'anni di storia della Formula 1.

La scelta non è stata affatto semplice, contando le differenze di epoche, di vetture, scenari e sistemi di punteggio che le varie generazioni di piloti si sono trovate ad affrontare.

Ad avere la meglio è stato Lewis Hamilton. In questo video dove sono presenti i giornalisti dell'edizione italiana di Motorsport.com che hanno preso parte alla votazione - Franco Nugnes, Roberto Chinchero e Giorgio Piola - emerge comunque uno spaccato interessante, che ha visto l'attuale campione del mondo autore di tutto fuorché di un plebiscito unanime.

Hamilton si aggiunge ad una già plurivincente lista composta da Peter Bonnington come ingegnere di pista, Adrian Newey come capo progettista, Ross Brawn nelle vesti di direttore tecnico, Stefano Domenicali come direttore sportivo e Stirling Moss come seconda guida.

Manca solo un ruolo da assegnare: quello del team principal. Voi chi avreste scelto come prima guida, invece? Condividete il risultato di Hamilton o pensate che qualcuno, in passato, possa essergli stato superiore?