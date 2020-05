F1 Greatest Team: Domenicali è il direttore sportivo

Da chi sarebbe composta la squadra di F1 più forte di tutti i tempi? La domanda ce la siamo posta all’interno di Motorsport Network per cui è nata l’idea di nominare per ogni ruolo apicale all’interno di un team il personaggio che meglio ha rappresentato la propria figura.

Diciotto giornalisti in rappresentanza delle edizioni che seguono i GP con un inviato, sono stati chiamati a votare sette differenti classifiche, per altrettanti ruoli, per sancire chi ha prevalso nel proprio ambito nei 70 anni di storia della Formula 1.

Un compito non facile che ha visto Giorgio Piola, Roberto Chinchero e Franco Nugnes esprimere i propri giudizi per l’edizione italiana di Motorsport.com.

Come avrete avuto modo di scoprire nei giorni scorsi due nomination sono già state assegnate: Peter Bonnington è stato scelto quale migliore ingegnere di pista. L’inglese del team Mercedes per anni ha seguito Lewis Hamilton nella sua ascesa all’Olimpo della F1.

In materia di chief designer non c’è stata storia nel riconoscere il ruolo ad Adrian Newey, progettista che ha fatto vincere Williams, McLaren e Red Bull Racing in tre epoche diverse con soluzioni tecniche sempre innovative.

La selezione di Motorsport Network prosegue in questa puntata con il direttore sportivo: nella nomination fra i tanti sono finiti Jo Ramírez (McLaren), Ron Meadows (Mercedes), Jonathan Wheatley (Red Bull) e Stefano Domenicali (Ferrari).

Nel video che potete vedere qui sopra potrete scoprire che il selezionato è stato il nostro Stefano Domenicali che è stato nettamente il più votato. Il presidente e amministratore delegato di Lamborghini, dunque, ha lasciato un segno importante nella storia del Cavallino rampante e in quella della F1.