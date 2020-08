F1, Gran Bretagna, Libere 3: Mercedes davanti con Bottas

Ci si aspettava la riscossa delle Mercedes con una temperatura più consona a Silverstone e così è stato nel terzo turno di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. L'asfalto è passato dai 45 gradi circa della FP2 di ieri pomeriggio ai 31,8 di questa mattina e le W11 ne hanno immediatamente beneficiato, andando a monopolizzare le prime due posizioni.

Il più veloce è stato Valtteri Bottas, che è riuscito a stampare un 1'25"873 che lo ha reso il solo capace di infrangere il muro dell'1'26" per ora in questo weekend. Lewis Hamilton ci si è avvicinato, ma si è fermato a 1'26"011, commettendo sempre qualche piccola sbavatura nei suoi tentativi.

L'unico che sembra poter provare a stare vicino alle due Mercedes è Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha chiuso in terza posizione, distanziato di tre decimi dalla vetta. Dopo essere stato la rivelazione di ieri, con il miglior tempo, Lance Stroll si è dovuto accontentare di piazzare la Racing Point in quarta posizione, con un ritardo di sette decimi dalla vetta.

Le Ferrari invece sono decisamente più distanti: Charles Leclerc è sesto, a sandwich tra le due McLaren di Carlos Sainz Jr e Lando Norris, ma soprattutto paga quasi nove decimi, oltre quattro dei quali nell'ultimo settore della pista, forse anche per una scelta d'assetto con un'ala posteriore molto scarica.

Più in difficoltà invece Sebastian Vettel, che non è riuscito neppure a ritagliarsi uno spazio nella top 10. Il tedesco ha anche accusato nuovamente un problema alla pedaliera della sua SF1000 e quindi si ritrova solo 14esimo, distanziato di ben 1"3.

Rispetto a ieri, sembrano aver fatto un passetto indietro anche le Renault, con Daniel Ricciardo, al quele è stato affidato un nuovo telaio stamani, in ottava posizione ed Esteban Ocon in 11esima piazza. Più in difficoltà rispetto a Stroll anche Nico Hulkenberg, nono a poco meno di un secondo con la seconda Racing Point su cui sostituisce Sergio Perez, positivo al COVID-19.

Sessione travagliata anche per Alex Albon: dopo l'incidente di ieri alla Stowe, la sua Red Bull ha accusato un problema elettrico, quindi la squadra è riuscito a mandarlo in pista solo negli ultimi 14 minuti. Per lui quindi pochi giri ed un 13esimo tempo poco rappresentativo del suo reale valore.

Bisogna segnalare poi come questa mattina siano tornate a fare una grande fatica le monoposto che montano una power unit Ferrari, che occupano cinque delle ultime settime posizioni. Tra di loro ci sono solo la Williams di George Russell in 16esima posizione, con l'altra di Nicholas Latifi a chiudere il gruppo.

Nel finale ci sono stati anche momenti di tensione tra le due Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen (19esimo) che si è lamentato in maniera animata di essere stato ostacolato da Antonio Giovinazzi (17esimo).

Ora l'appuntamento è fissato per le qualifiche, che andranno in scena alle 15 italiane. Sarà interessante anche vedere l'evoluzione del meteo, perché c'è un rischio pioggia di circa il 60%.