GP Sakhir: due pit per Pirelli, ma si pensa a una sosta

Il nuovo layout del circuito di Al Sakhir si è confermato meno severo sugli pneumatici rispetto alla configurazione abituale su cui si è corso lo scorso fine settimana.

I timori di domenica scorsa hanno lasciato spazio ad una domanda: sarà possibile completare gli 87 giri di gara con un solo pit-stop?

È una delle sfide più impegnative e cruciali che ci saranno nella serata bahrenita, un challenge che vede la Mercedes godere, sulla carta, di un vantaggio.

Bottas e Russell saranno gli unici a scattare dalla top-10 con gomme medie, e il tentativo sarà quello di riuscire ad arrivare intorno al giro 35 con le gialle, per provare a completare il secondo stint con le hard. Ma non è assolutamente certo che le gomme medie possano garantire la copertura di oltre un terzo di gara ad un ritmo accettabile.

Secondo i dati Pirelli le strategie più veloci restano quelle a due soste, con i primi due stint (26 giri ciascuno) da completare con gomme medie, ed i restanti 35 con le hard. Come alternativa c’è una strategia che prevede l’utilizzo di tutte e tre le mescole: 23 giri sulla soft, 37 giri sulla hard e 27 giri sulla medium.

Tutto andrà calcolato considerando ovviamente le delle gomme a disposizione di ciascun pilota. Tutti hanno un set di hard nuovo (unica eccezione Sainz, che dispone di un set usato), mentre sul fronte ‘medie’ Mercedes, Ferrari e Alpha Tauri potranno contare solo su set usati (3 per la Mercedes, 2 per le altre squadre).

La Red Bull dispone di un set di medie nuove, che Verstappen forse spera di non utilizzare. L’olandese scatterà al via con le soft, e la sua speranza è quella di poter arrivare con le soft a coprire un terzo di gara per passare direttamente alle hard. Ma molto dipenderà dalla partenza: se Max si ritroverà dietro le due Mercedes la strategia a due soste con tentativi di undercut diventerà la più probabile. Sul fronte soft tutti hanno a disposizione set usati, a parte ovviamente chi non è riuscito ad entrare in Q3, come Albon, Vettel.