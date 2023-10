F1 | GP Qatar: ecco quanti giri può fare ogni set a disposizione

La direzione gara del Gran Premio del Qatar ha pubblicato il numero di giri associato ad ogni set di pneumatici che i piloti avranno a disposizione per completare i 57 giri di gara.

La direttiva comunicata da FIA e Pirelli, che impone una percorrenza massima di diciotto tornate, obbligherà i piloti ad utilizzare non solo i set nuovi a disposizione (per loro sono previsti i 18 giri massimi) ma anche treni usati in precedenza, ed in questo caso la distanza percorribile tiene conto dei giri coperti in precedenza.

Ecco i giri che può effettuare ogni treno di gomme di ciascun pilota

Alle consuete note della direzione gara è stata abbinata una tabella contenente tutti i set a disposizione con le tornate che potranno essere completate. Dopo lunghe discussioni sono stati scalati dai set usati i giri di uscita e rientro in corsia box, percorsi ad andatura ridotta e quindi non impattanti sull’usura della gomma.

Tutti i piloti si trovano nelle condizioni per poter completare la gara, con la disponibilità (per i piloti nella prima parte della griglia) di due set nuovi (uno di mescola hard ed uno di media) con altri due set usati, sempre di medie.