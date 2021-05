GP Portogallo: Bottas nega quota 100 a Hamilton in qualifica

La Mercedes monopolizza la prima fila nelle qualifiche del GP del Portogallo, ma a cogliere la pole position è stato Valtteri Bottas che ha collezionato la 17esima partenza al palo (come Jackie Stewart), negando al compagno di squadra la 100esima che sarebbe stata storica. Il finlandese ha ottenuto il suo miglior tempo nel primo stint in 1'18"348 con le gomme soft, mentre non è riuscito a migliorare la sua prestazione nell'ultimo run quando è passato agli pneumatici a mescola media.

Nel team di Brackley erano convinti di poter migliorare con le gialle visto che in Q2 Lewis Hamilton aveva ottenuto uno strepitoso 1'17"968 proprio con le gomme medie, con le quali partiranno domani i due piloti della Stella dalla prima fila.

La pista è andata peggiorando, per cui era fondamentale essersi assicurati la prestazione nel primo tentativo della Q3. Cosa non riuscita al sette volte campione del mondo che si è dovuto accontentare di una seconda piazza che gli lascia l'amaro in bocca, ma che lo mette in una buon condizione nella gara di domani.

La Mercedes ha deciso di dare un saggio del suo potenziale con la power unit: l'ordine era di sfruttare l'intera potenza a disposizione e sulle W12 è stata utilizzata una mappatura più spinta del solito nel tentativo di mettere a distanza la Red Bull.

L'operazione è riuscita, ma solo perché Max Verstappen ha commesso un errore in curva 4 nel primo run, andando oltre i limiti della pista (c'era un sensore annegato oltre il cordolo) per cui si è visto cancellare (giustamente) dell'1'18"209 che sarebbe valso una pole a sorpresa. L'olandese, che aveva il ruolo del grande favorito, non è riuscito a migliorare nel secondo tentativo: Max si è molto lamentato di aver trovato il traffico di Sebastian Vettel, ma l'errore lo ha commesso prima.

La seconda fila è completata da Sergio Perez che ha fatto pienamente la sua parte, mettendosi in scia al compagno di squadra, pagando poco più di un decimo.

La Ferrari si conferma terza forza in questo appuntamento: questa volta c'è Carlos Sainz quinto con il tempo di 1'19"039, riuscendo a stare per la prima volta davanti al compagno di squadra Charles Leclerc, solo ottavo e più impacciato del solito.

Lo spagnolo ha chiuso un giro pulito, mentre il monegasco ha fatto fatica in Q3. Se il madrileno dovrà schierarsi con le rosse, Charles potrà sfruttare al via le gomme gialle come le Mercedes, per cui avrà la possibilità di impostare una strategia di gara per allungare il primo stint perché non dovrà fare i conti con il possibile graining.

Eccellente la prestazione di Esteban Ocon sesto con l'Alpine in crescita: il transalpino è arrivato a tre millesimi da Sainz con una A521 che sembra aver superato i guai emersi in galleria del vento. Esteban ha fatto quella differenza che Alonso non ha trovato.

Lando Norris è settimo con la McLaren a sette decimi dlala vetta: la MCL35M non sembra adattarsi ai saliscendi portoghesi, ma l'inglese si è installato davanti a Leclerc più in difficoltà del solito. Ci si aspettava di più anche da Pierre Gasly con l'AlphaTauri che ha pagato oltre un secondo dalla testa, segno che le novità portate in Algarve non hanno dato i risultati che si aspettavano nel team di Faenza.

Giornata positiva per Sebastian Vettel finalmente in Q3 con l'Aston Martin: il tedesco si è tenuto solo un treno di gomme nuove per lo stint finale, quando il vento è peggiorato e, quindi, chiude per la prima volta una qualifica davanti a Stroll, sebbene il canadese disponesse di un fondo nuovo che Seb avrà solo in Spagna..

George Russell sfiora la top ten con la Williams per 47 millesimi: l'inglese va spesso oltre il limite della macchina e riesce a precede di un decimo Antonio Giovinazzi ottimo con l'Alfa Romeo: l'italiano ha tirato fuori gli artigli rifilando sei decimi a Kimi Raikkonen finito 15esimo con la seconda C41. Il finlandese si è lamentato del traffico, mentre Antonio è arrivato al limite della vettura che non eccelle in fatto di efficienza aerodinamica.

Non ha impressionato Fernando Alonso con l'Alpine: lo spagnolo accusa un grande divario dal compagno di squadra che si sta prendendo in mano la squadra. La 13esima piazza sta decisamente stretta al due volte campione del mondo che non riesce a sfruttare il potenziale di una difficile A 521.

Yuki Tsunoda concede sette millesimi ad Alonso e con l'AlphaTauri si accontenta di un 14esimo posto, ma se non altro non ha sbattuto la sua AT02 come ha fatto a Imola.

Clamorosa l'esclusione di Daniel Ricciardo in Q1: l'australiano non ha superato la prima tagliola della qualifica con la McLaren. Daniel è stato beffato per 42 millesimi di secondo, rinunciando a essere in pista nella fase finale e non potendo cercare un colpo di reni che lo potesse togliere dalle secche della 16esima posizione.

Ricciardo ha preceduto Lance Stroll battuto per la prima volta da Sebastian Vettel: il canadese ha deluso con un 17esimo posto davanti a Nicholas Latifi con la seconda Williams: il canadese non è mai parso a suo ago su questo tracciato pieno di saliscendi. In ultima fila ci sono le due Haas con Mick Schumacher che ha fatto il pieno il suo dovere, lasciando Nikita Mazepin a mezzo secondo. Tanta roba...