F1 | GP Olanda: Max Verstappen con un casco-dedica a papà Jos

Max Verstappen, nel nome del padre. No, non è l'inizio di una preghiera pagana nei confronti della famiglia olandese, bensì il sunto dell'omaggio che l'attuale campione del mondo di Formula 1 ha pensato di fare a papà Jos, una figura molto influente e importante nel corso della sua carriera che lo ha portato a diventare uno dei migliori piloti della F1 attuale e, sicuramente, uno di quelli che farà la storia del motorsport.

Il 24enne olandese, in vista del gran premio di casa che si terrà sulla pista olandese di Zandvoort, ha deciso di presentare un casco dalla nuova livrea, con cui omaggerà il padre.

A ben vedere i colori che contraddistingueranno l'elmetto del pilota di punta del team Red Bull Racing non sono nuovi, bensì vecchi e già visti. Max, infatti, ha deciso di correre sul nastro d'asfalto della terra natia con i colori del casco che papà Jos ha utilizzato nel corso della sua carriera nel motorsport.

Una livrea quindi molto semplice, con una "V" in bella vista che parte dalla zona laterale e trova il suo vertice basso sui lati della mentoniera. I colori sono quelli della bandiera olandese, dunque blu, bianco e rosso.

Della consueta livrea utilizzata in questi anni di Formula 1 da Max ci sarà solo il leone, suo simbolo che troverà sempre posto sulla calotta (che però sarà di colore rosso, proprio come il casco del padre).

A pochi giorni dal via del fine settimana di Zandvoort, Max ha spiegato in un breve video la colorazione del suo casco per il Gran Premio d'Olanda e le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione.

"Credo che il GP di Olanda sia l’occasione migliore per omaggiare la figura di mio padre. Così ho preso la livrea che ha sempre utilizzato per il suo casco, e l’ho adattata per fare un mio casco celebrativo".

"Ho conservato il suo logo nella parte posteriore, nonché il disegno originale, applicandogli il mio logo nella parte superiore ed ovviamente gli sponsor".

"Alla fine è il disegno che ho utilizzato quando ho cominciato la mia carriera in karting, se guardate delle foto dei miei primi anni in pista avevo un casco identico a quello che utilizzava mio padre".

"Mi è piaciuta l’idea di riproporre questo disegno, e di farlo ovviamente a Zandvoort, nella nostra gara di casa", ha concluso l'attuale leader del Mondiale Piloti di Formula 1.

Casco di Max Verstappen