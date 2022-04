F1 | GP Monaco, gli organizzatori sicuri: rimarrà in calendario

Carica lettore audio

Gli organizzatori del Gran Premio di Monaco non avvertono alcuna preoccupazione sul futuro di uno degli eventi storici del calendario di Formula 1. Si trovano infatti nel bel mezzo dei colloqui per il rinnovo del contratto per rimanere nel calendario del Circus iridato oltre il 2022.

Le preoccupazioni legate alla permanenza del Gran Premio di Monaco è legata al fatto che, nel corso delle ultime stagioni, il calendario di F1 sia in continua espansione, inglobando gare come Miami e Las Vegas. Circuiti cittadini veloci, di natura differente rispetto a Monaco.

E poi l'aspetto economico, che non è mai secondario a nulla, in nulla: i promotori dell'evento nel Principato non hanno mai pagato la tassa di hosting. Stefano Domenicali, amministratore delegato e presidente della F1 ha recentemente avvertito: "Non basta più avere un pedigree" per mantenere il proprio posto nel calendario. Inoltre l'arrivo di nuovi eventi avrebbe potuto costringere gli organizzatori di gran premi tradizionali ad aumentare il loro livello di qualità.

Dopo la conferma dell'ingresso del Gran Premio di Las Vegas, che avverrà a partire dalla prossima stagione, l'amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, ha dichiarato alla Reuters che: "Monaco ha bisogno di avere gli stessi termini commerciali degli altri gran premi", ma anche di pensare al suo layout, poco adatto alle dimensioni e alle esigenze delle monoposto attuali.

L'attuale contratto del GP di Monaco con la F1 scade al termine dell'edizione 2022 dell'evento. Per questo il presidente dell'Automobile Club de Monaco, Michel Boeri, ha risposto alle preoccupazioni sul futuro dell'evento ostentando fiducia riguardo al rinnovo del contratto della F1.

"Vorrei far riferimento a ciò che ho letto sulla stampa, dove si dice che potremmo trovarci in lotta e in difficoltà per organizzare gare di F1 dopo l'evento 2022. Dunque già dal prossimo anno", ha dichiarato Boeri a La Gazette de Monaco.

"E' stato insinuato che le tasse richieste da Liberty Media fossero eccessive per Monaco e il GP non si sarebbe più tenuto. Questo non è vero. Siamo ancora in trattativa con loro e dobbiamo chiudere l'accordo con un contratto".

"Posso garantirvi che il GP continuerà a svolgersi oltre il 2022. Non so se sarà un contratto di 3 o 5 anni, ma questo è un dettaglio".

Parole rassicuranti, quelle di Boeri. Intanto Domenicali ha sempre l'obiettivo di bilanciare gli eventi in arrivo nel calendario ed espandersi in nuovi mercati, facendo ruotare alcune gare dove più appropriato. Un altro evento che potrebbe essere sulla graticola è il Gran Premio di Francia, che ha il contratto in scadenza il prossimo anno.