F1 | GP Monaco: Ferrari fa harakiri e vince Perez dopo una gara folle

La scommessa di Sergio Perez gli è valsa la vittoria nel GP di Monaco: il messicano si aggiudica la terza vittoria in F1 sfruttando il vantaggio di essersi trovato davanti a Max Verstappen in qualifica. La rosicata del "capitano" a posteriori trova una sua logica, perché Sergio si è messo in caccia delle due Ferrari nella prima fase della gara bagnatissima (la partenza è stata ritardata di oltre un'ora a causa di un forte acquazzone). Perez è stato il primo pilota fra i top a scegliere di fare il pit stop, costringendo gli altri a reagire in modo molto diversificato.

Sergio è stato bravissimo a giocarsi la sua chance e non ha commesso errori, dimostrando una grande maestria quando, dopo la ripartenza dalla safety car per il crash di Mick Schumacher, ha saputo gestire il graining che si è formato sulle slick a mescola media.

Perez dal 52esimo giro ha girato quattro secondi più lento del giro più veloce siglato da Lando Norris in 1'14"663: è stato bravissimo a controllare Carlos Sainz che non ha mai trovato lo spazio per portare un attacco nonostante una rossa nettamente più veloce. Si è arrivati con un trenino di quattro monoposto una in fila all'altra.

Carlos Sainz non aveva il volto sorridente di chi ha conquistato per la seconda volta di fila il secondo posto a poco più di un secondo dal gradino più alto del podio. Lo spagnolo recrimina per un doppiato (Nicholas Latifi) che lo ha tenuto troppo a lungo dietro nel giro di uscita dal pit stop, ma lo sguardo scuro era certamente per un altro motivo.

Carlos Sainz, chiamato ai box della Ferrari per coprire il pit di Perez al giro 16, ha rifiutato l'ordine nella convinzione di poter passare direttamente dalle full wet alle sclick. Al giro 17 Charles Leclerc si è fermato e il monegasco si è trovato terzo con le intermedie. Carlos, invece, ha preso la via dei box al giro 21 per montare un treno di hard, mentre era stato chiamato anche Charles Leclerc per passare alle slick.

Il ferrarista, non appena ha visto il compagno di squadra nella piazzuola del pit, ha cominciato a imprecare, capendo che il tempo che ha perso (davvero poco) lo avrebbe fatto finire dietro anche a Verstappen, che si è fermato il giro dopo, proprio come Perez che è passato dalle intermedie alle hard.

La Ferrari aveva la macchina più competitiva (Leclerc aveva sei secondi di vantaggio), ma è stata messa in difficoltà dalla Red Bull che ha tentato una strategia d'attacco e ha messo le due macchine davanti ai rossi. Sainz ha giocato per sé e non da team player, cercando di vincere il GP, mentre la Scuderia ha ritardato di un giro la chiamata di Leclerc che via radio, quando si è trovato quarto, ha fatto sentire la sua voce rammaricata.

Leclerc non riesce a vincere in casa, ma questa volta non ha commesso alcuna sbavatura. Il monegasco ha pagato scelte incerte della squadra dopo che ha cominciato a piovere in griglia, trasformando una gara che poteva essere trionfale in una cocente sconfitta. Dopo la ripartenza la Ferrari ha scommesso sulle gomme hard, aspettando che le Red Bull con le medie potessero accusare il graining che poi si è visto, ma non è bastato per mettere in difficoltà Perez.

Fra l'altro entrambi i piloti Red Bull uscendo dalla pit lane hanno toccato la linea gialla, ma vergognosamente non sono stati nemmeno investigati. Cambia il direttore di gara rispetto ad Abu Dhabi, ma non la musica! Max Verstappen si accontenta di un terzo posto ma torna a casa avendo allungato il vantaggio nella classifica mondiale: l'olandese ha 9 punti di vantaggio su Charles che stava pregustando una vittoria che doveva rilanciare le chance della Ferrari. La Red Bull firma il 5 a 2 sulla Ferrari pur avendo conclamato una superiorità tecnica indiscutibile.

Perez con il successo nel Principato si porta in lotta per il mondiale: il messicano è a soli sei punti da Leclerc. Non dovrà illudersi di rompere una gerarchia che in Red Bull è chiara, mentre dovrà essere definita più precisamente con Carlos Sainz.

Bellissima la prestazione di George Russell che ha portato la Mercedes al quinto posto davanti a Lando Norris con una McLaren in ripresa. L'inglesino si è permesso un pit aggiuntivo per prendere il punto aggiuntivo, avendo alle spalle Fernando Alonso che aveva dovuto ridurre il passo per un surriscaldamento della power unit Renault.

Lo spagnolo ha creato un treno con Lewis Hamilton solo ottavo davanti a Esteban Ocon che ha pagato 5 secondi di penalità per un contatto a Saint Devote con Hamilton. Il francese ha chiuso nono davanti a Valtteri Bottas ancora a punti con l'Alfa Romeo.

Pauroso il botto per Mick Schumacher al giro 26: il tedesco perde la Haas all'uscita della prima chicane delle Piscine e urta una prima volte le barriere prima di scivolare nelle protezioni all'ingresso della seconda chicane, schiantandosi nello stesso punto di Daniel Ricciardo di venerdì: la VF-22 si è accartocciata nelle Tech-Pro spezzandosi in due tronconi. Il pilota è rimasto inizialmente sotto le protezioni e poi è uscito incolume dalla cellula di sopravvivenza. E' il secondo crash per Mick che ha ripetuto un incidente con grandi danni come a Jeddah.

Tutto il resto è contorno...