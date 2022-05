F1 | GP Miami: due Ferrari davanti con Leclerc in pole position!

Carica lettore audio

Due Ferrari davanti a tutti nel GP di Miami! Charles Leclerc firma la pole position sul difficile tracciato della Florida: la Scuderia ha cercato di reagire alla delusione di Imola, mettendo due rosse in prima fila. Charles ha centrato la terza partenza al palo stagionale con il tempo di 1'28"796, tirandosi dietro il compagno di squadra Carlos Sainz. Lo spagnolo è riuscito a dare una svolta al weekend dopo il botto durante le prove libere e ha dimostrato di sapere sfruttare la F1-75: il madrileno è stato bravo a tenere dietro Max Verstappen di appena 5 millesimi.

La squadra del Cavallino ha fatto un ottimo lavoro, ottimizzando il comportamento della macchina con le gomme soft: quello degli pneumatici sarà un tema importante in gara perché a Miami fa molto caldo e l'usura sarà elevata. La F1-75 sembra essere più gentile con le Pirelli, ma la Red Bull può fare affidamento su una maggiore velocità di punta.

Max Verstappen è terzo a 195 millesimi da Leclerc: il monegasco ha raggiunto a 12 pole tanto Gerhard Berger che David Coulthard. L'olandese ha commesso un errore nell'ultimo stint e ha dovuto abortire il suo tentativo conducendo la prima fila alle rosse. La sbavatura ha determinato che le due Red Bull saranno entrambe in seconda fila, con Sergio Perez a un tiro di schioppo dal suo capitano.

La gara si annuncia apertissima con i primi quattro che faranno un GP a parte. Fra gli altri è emerso con pieno merito Valtteri Bottas che ancora una volta piazza la sua Alfa Romeo davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. Il finlandese ha cancellato gli effetti della cartella tirata venerdì nelle libere. L'esperienza e la freddezza del nordico hanno aiutato la squadra di Hinwil che è consapevole di poter conquistare punti importanti negli USA.

In sesta posizone c'è la Stella con il sette volte campione del mondo: la W13 alla fine non è cambiata molto rispetto alle altre gare, forse ha beneficiato un po' delle caratteristiche del tracciato senza curvoni veloci, ma alla fine Lewis ha lasciato a Leclerc più di otto decimi. Un divario grande, specie se ha potuto contare su una dozzina di cavalli in più che i motoristi hanno liberato contando sulla crescita della freccia d'argento.

La squadar di Brackley ha fatto confusione nella gestione di George Russell, per cui Hamilton si rimette davanti nella battaglia interna alla squadra che si sta facendo calda.

Pierre Gasly inserisce l'AlphaTauri in settima piazza, seguito in nona posizione da Yuki Tsunoda, bravissimo a non commettere errori su una pista piena di insidie. Fra le due AT02 si è infilato Lando Norris con la migliore McLaren.

Da mettere in rilievo la decima posizione di Lance Stroll: l'Aston Martin va in Q3 per la seconda volta di fila, segno che le modifiche di Imola hanno permesso alla AMR22 di fare un salto di qualità.

Fernando Alonso resta fuori dalla Q3 per 32 millesimi: l'asturiano che ambiva a portare l'Alpine dietro ai top team, è sprofondato all'11esimo posto con la A522. Lo spagnolo ha chiuso davanti a George Russell, preceduto di 32 millesimi: l'inglese aveva certamente un potenziale maggiore, ma dopo uno spaventi nel misto ha rinunciato al giro ed è tornato ai box. E non si è più lanciato, come se la squadra di Brackley pensasse che potesse passare il turno, non tenendo in conto che la pista stava migliorando giro dopo giro.

Sebastian Vettel è rimasto impelagato al 13esimo posto con l'Aston Martin: il tedesco ha perso la vettura nel misto e ha privato la squadra di Silverstone di portare due vetture in Q3. Il tedesco ha preceduto Daniel Ricciardo con la McLaren e Mick Schumacher che si è tolto il gusto di passare alla Q2, ma alla fine è finito nella stessa fila del comapgno di squadra.

Non supera la tagliola della Q1 Kevin Magnussen: il danese della Haas aveva deciso di usare solo un treno di gomme restando in pista, ma è solo 16esimo davanti a Guanyu Zhou, il cinese sembrava poter puntare più in alto con la C42, ma nell'ultimo tentativo è finito nel traffico e si è dovuto arrendere.

In difficoltà la Williams: Alexander Albon, che sembrava fare una grande differenza su Nicholas Latifi, alla fini ha guadagnato la 18esima posizione della griglia, ma il canadese si è portato a meno di un decimo dal più blasonato compagno di squadra.

Esteban Ocon, invece, ha dovuto rinunciare alla qualifica per il botto del francese durante l'ultima sessione di prove libere: il francese ha sbattuto duro nello stesso punto di Carlos Sainz ieri. I danni sull'Alpine erano tali che ha danneggiato il telaio della A522, per cui sarà costretto a schierarsi in gara ultimo con la scocca di scorta.