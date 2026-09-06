F1 | GP d'Italia: bandiera rossa esposta per un brutto incidente di Leclerc alla Parabolica

Il Gran Premio d'Italia è iniziato (e finito) come peggio non avrebbe potuto per Charles Leclerc e la Ferrari.

Il pilota della Rossa, dopo essere partito dalla terza posizione, è finito a muro all'esterno della Parabolica dopo essersi difeso nella staccata precedente dagli attacchi portati da Oscar Piastri.

Una volta tenuta la quarta posizione e inserita la SF-26 in curva, Leclerc ha perso la macchina quando ha messo la ruota posteriore sinistra sulla griglia di scolo dell'asfalto, che è tra la pista e il cordolo esterno. La Rossa ha fatto un leggero effetto pendolo, con il muso che ha puntato prima all'interno della curva, poi all'esterno, e non è stato possibile recuperarne il controllo.

L'impatto contro le barriere è stato laterale e ad alta velocità. Il ferrarista è uscito autonomamente dall'abitacolo della sua Ferrari, ma si è poi seduto appena fuori dalla via di fuga con i medici intervenuti per aiutarlo.

Accidente Leclerc Monza

Leclerc ha fatto un passaggio al Centro Medico dopo l'incidente e gli esami hanno dato esito negativo. Dunque il monegasco è tornato tranquillamente al box della Ferrari e sta bene, così come confermato dal team stesso.

La Direzione Gara, dopo l'incidente, ha innescato il regime della Safety Car, per poi sostituirlo con la bandiera rossa, fermando il Gran Premio all'inizio del terzo giro.

I commissari di percorso stanno recuperando la SF-26 incidentata - e molto danneggiata - per poi sistemare le barriere prima che il gran premio possa effettivamente riprendere.

Dal punto di vista del budget cap - al netto della salute di Leclerc, che è in piedi e perfettamente cosciente - può essere un grosso danno per la Ferrari, perché la monoposto numero 16 è uscita dall'impatto danneggiata in modo importante.