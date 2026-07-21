F1 | GP di Ungheria, Pirelli: attenzione a degrado termico e possibilità di graining

L'Hungaroring, sede del Gran Premio di Ungheria di Formula 1, ospiterà in questo fine settimana l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva che il Circus iridato osserverà nel mese di agosto, prima di ripartire da Zandvoort.

Per l'appuntamento europeo la Pirelli ha deciso di portare le tre mescole più morbide della sua gamma realizzata per il Mondiale 2026 di Formula 1, dunque la C3 (che rappresenterà la Hard in questo fine settimana), la C4 (Medium) e la C5 (Soft).

Si tratta di una scelta fatta appositamente per un tracciato dalle caratteristiche dell'Hungaroring, ovvero lento e dove serve stabilità in trazione e frenata per affrontare al meglio i cambi di direzione.

Per ciò che riguarda l'asfalto, i piloti incontreranno situazioni differenti a seconda delle curve. Gran parte della pista presenterà un manto molto rugoso nella sua parte più vecchia, mentre in curva 1 e 12 - quelle appena riasfaltate, la situazione sarà differente.

In tutti i casi, però, i livelli d'aderenza saranno tra i più bassi della stagione, per questo le tre mescole più morbide dovranno aiutare i piloti. Non va dimenticato, inoltre, l'evulzione della pista, che sarà tra le più importanti dell'anno.

Grafico Pirelli GP Ungheria Foto di: Pirelli

Un altro aspetto che in Ungheria non può essere trascurato è legato alle temperature. Queste, solitamente, sono molto alte e provocano un degrado termico tale da avere un'influenza importante sulle gomme dal punto di vista dell'asse posteriore, quello di trazione. Ma non è tutto, perché sulle gomme morbide potrebbe fare la sua comparsa il graining.

Il degrado degli pneumatici dovrebbe avvicinare, in termini di tempo gara, le strategie di domenica a doppia sosta e quelle a singola sosta.

Nella scelta tra le due opzioni entreranno sicuramente in gioco anche le considerazioni legate al vantaggio di mantenere una buona posizione in pista, su un circuito dove i sorpassi potrebbero rivelarsi complicati. Con temperature molto elevate, è probabile che le scuderie privilegino le due mescole più dure.

Dopo il Gran Premio di Ungheria, Pirelli rimarrà a Budapest con Aston Martin, Audi e Alpine per due giorni di test, martedì e mercoledì, per lo sviluppo dei pneumatici della prossima stagione.

Cosa è successo nel 2025

Tutte e tre le mescole sono state protagoniste nella gara dello scorso anno. La maggior parte dei piloti ha scelto di partire con la Medium, mentre tre sono scattati con la Soft e due con la Hard. Metà della griglia ha completato la gara con una sola sosta, mentre gli altri piloti giunti al traguardo hanno effettuato due pit stop prima della bandiera a scacchi. Il ridotto degrado termico, favorito dalle temperature più basse, ha contribuito a rendere la strategia a una sola sosta competitiva quanto quella a due soste, che sulla carta risultava più veloce.