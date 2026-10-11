F1 | GP di Singapore, strategie: singola sosta obbligatoria con le Soft protagoniste. Ma attenzione alla pioggia

Marina Bay, sede del Gran Premio di Singapore, ha spesso presentato poca varietà di scelta per ciò che riguarda le strategie in gara e anche quest'anno il filone rimarrà il medesimo. Eppure le variabili saranno diverse e tutte da tenere in considerazione.

Il numero di pit stop per ogni vettura, in condizioni di pista asciutta, sarà quasi certamente non più alto di 1. Due stint in cui i piloti dovrebbero prediligere le due mescole più morbide, ovvero le Soft e le Medium, per via della bassa severità del circuito a livello di abrasione.

"La bassa severità del circuito, sia in termini di layout — caratterizzato principalmente da trazione e frenata — sia in termini di rugosità dell'asfalto, sta orientando questo evento verso una scelta di pneumatici più morbidi. Questo era chiaro fin da venerdì", ha dichiarato Dario Marrafuschi, direttore di Pirelli Motorsport.

"Ci aspettiamo una gara con una sola sosta, naturalmente in assenza di neutralizzazioni, con soft e medium come combinazione di riferimento. La finestra per il pit stop dovrebbe aprirsi al giro 26 sui 62 previsti".

Scrutando il foglio delle gomme disponibili per ogni pilota, risulta evidente come Antonelli e i due piloti della Ferrari - parlando solo dei piloti di vertice - siano rimasti senza gomme Soft nuove per la gara (mentre gli altri ne hanno almeno una).

Questo potrebbe portare qualcuno di loro a optare per una strategia che prevede la partenza con le Medium e un secondo stint con le Hard.

"Se si optasse per la hard, magari per il secondo stint, la finestra potrebbe aprirsi al giro 23. Credo che utilizzare la hard nella seconda metà della gara possa essere un'opzione da prendere in considerazione nel caso in cui entrasse in pista la Safety Car nelle prime tornate. Tuttavia, anche in questo scenario, a mio avviso alcuni team potrebbero comunque scegliere la medium, perché ritengo che il livello di usura consentirà loro di farlo".

"L'altra opzione per una strategia a una sosta è la combinazione medium-hard, che nel complesso è più lenta di circa cinque secondi rispetto alla migliore, ovvero soft-medium. Sebbene non sia la soluzione raccomandata, resta comunque migliore di una strategia a due soste, che risulta più lenta di circa dieci secondi sull'intera distanza di gara. Pertanto, in condizioni di gara normali, non consideriamo la strategia a due soste un'opzione".

Undercut poco potente a Singapore

La pit crew dell'Audi F1 Team si esercita in un pit stop Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

In una pista dove i sorpassi non sono affatto semplici (se non si ha un gap prestazionale marcato dalla vettura che precede), l'undercut di base potrebbe essere una buona alternativa per cercare di guadagnare una posizione.

In realtà, tenendo in considerazione i divari prestazionali tra le mescole portate a Marina Bay da Pirelli, l'undercut non sarà potente a tal punto da spingere i piloti a puntare su una sosta anticipata per sorprendere chi sta davanti.

"Il divario prestazionale tra soft e medium dovrebbe essere compreso tra 0,7 e 0,8 secondi. Il degrado sarà piuttosto graduale, quindi penso che ci sarà un margine di circa un secondo e mezzo, probabilmente, ma non molto di più. Considerando una percorrenza di 26 giri con le medium, che saranno più lente di circa 0,7 secondi rispetto al giro migliore e perderanno circa 0,05 secondi al giro".

"Credo che il vantaggio sarà nell'ordine di un secondo, quindi non particolarmente significativo. Il degrado è davvero contenuto e c'è una buona differenza prestazionale tra medium e soft. Pertanto, sulla base di una stima approssimativa, penso che passando dalle soft usate a un nuovo set di medium si possa guadagnare circa un secondo. Non molto di più", ha analizzato Marrafuschi.

C'è possibilità di pioggia, ma le intermedie convincono

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Un altro elemento a dir poco importante per la gara di oggi è legato al meteo. Ieri la Sprint è stata ritardata dalla pioggia, caduta copiosa su Marina Bay proprio pochi minuti prima dello spegnimento dei semafori.

Oggi le previsioni dicono che la probabilità di pioggia sul tracciato di Singapore sia del 70%, dunque una probabilità molto alta, ma prima della gara. Se le precipitazioni dovessero arrivare puntuali e la pista dovesse bagnarsi, le Intermedie dovrebbero essere protagoniste, soprattutto se la pista dovesse asciugarsi lentamente.

Già ieri nella Sprint hanno mostrato di saper reggere uno stint intero, pur con almeno mezza pista già piuttosto asciutta. Una garanzia che dovremmo vedere anche oggi anche grazie alle caratteristiche dell'asfalto, poco abrasivo e che non incentiva il surriscaldamento anche in condizioni non così semplici.

"Al termine della Sprint Race il battistrada era ancora presente, così come i tasselli — li chiamiamo blocks — ma il disegno era ancora visibile e non presentava danni significativi, come ci si potrebbe aspettare in condizioni del genere".

"Il punto su cui concentravamo l'attenzione era il degrado, perché utilizzare uno pneumatico intermedio su una superficie asciutta può comportare il rischio di surriscaldamento, di un'elevata abrasione e, di conseguenza, di una perdita di prestazioni. Tuttavia, ritengo che in questo caso non sia successo, o quantomeno che il fenomeno non si sia manifestato in maniera significativa. I piloti sono riusciti a mantenere il ritmo con le intermedie anche sull'asciutto".

"Credo che ciò sia stato favorito soprattutto dalla rugosità dell'asfalto: essendo molto liscio, non risulta particolarmente abrasivo né aggressivo nei confronti delle mescole in generale. Quindi, sì, non si è verificato un deterioramento particolarmente marcato del battistrada, ma l'usura e l'abrasione degli pneumatici intermedi sono state elevate? No, non direi: non si è verificato un danneggiamento significativo, né un'usura o un'abrasione elevate delle intermedie", ha concluso Marrafuschi.