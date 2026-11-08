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F1 | GP di San Paolo del Brasile, strategie: si va verso le 2 soste e attenzione alle Hard

A Interlagos la doppia sosta dovrebbe essere la strategia preferita da quasi tutti i team anche per il degrado delle gomme (superiore alle aspettative). La Hard potrebbe essere una scelta ideale per la finestra d'utilizzo che garantisce.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 8 nov 2026, 14:41

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

In una Formula 1 come quella attuale, dove la singola sosta è di gran lunga la strategia preferita dai team nella maggioranza dei 24 appuntamenti del Mondiale, il Gran Premio di San Paolo del Brasile rappresenta una sorta di rarità.

La gara che si terrà nella serata italiana al Carlos Pace di Interlagos dovrebbe prevedere 2 soste per tutti, o quasi. Qualora le condizioni dovessero confermarsi asciutte - come sembra dall'inizio del fine settimana - allora la doppia sosta sarebbe quasi obbligatoria per il degrado visto nel corso delle prove libere. Questo è risultato un po' più alto delle aspettative ed è legato al surriscaldamento delle gomme.

"Nel caso di un fine settimana completamente asciutto, prima della gara la nostra previsione era quella di una strategia a due soste, con due possibili combinazioni: Soft-Doppia Hard oppure Medium-Doppia Hard", ha dichiarato Dario Marrafuschi, direttore di Pirelli Motorsport.

"Con l'inizio del weekend, venerdì, e con le prove libere disputate ieri mattina, abbiamo visto che il degrado degli pneumatici era leggermente superiore alle aspettative. Principalmente perché, ancora una volta, si tratta di qualcosa che abbiamo riscontrato durante tutto l'anno: un degrado causato dal reale surriscaldamento delle gomme".

"Questo degrado ci ha portato a modificare leggermente le nostre previsioni. La strategia più probabile rimane comunque quella a due soste, ma le combinazioni diventano Soft-Medium-Soft oppure Medium-Hard-Soft".

Ecco perché la Hard può avere un ruolo importante

Come ha detto Marrafuschi, la Hard potrebbe avere un ruolo molto importante per gran parte della gara. Questo grazie a una finestra di temperatura di funzionamento più bassa rispetto a Medium e Soft.

"In realtà, la mescola Hard entra in gioco proprio per le sue caratteristiche: essendo una mescola dura, offre meno grip rispetto alla Medium e alla Soft, ma ha anche una finestra di temperatura di funzionamento leggermente più bassa rispetto alla Medium e ancora più bassa rispetto alla Soft".

"Considerando che oggi dovrebbe essere una gara asciutta, senza pioggia, e che le temperature saranno comunque un po' più basse, stiamo valutando la possibilità che la Hard possa garantire uno stint consistente, perché lavorerebbe all'interno della propria corretta finestra di funzionamento".

"Questo non significa che sarà più veloce, in termini di prestazione, rispetto alla Medium e alla Soft, ma semplicemente che lavorerà nella finestra ottimale per la quale è stata progettata. Di conseguenza, secondo noi, manterrà una buona costanza di rendimento. Ed è per questo che potrebbe entrare in gioco".

"La prima opzione è quindi Soft-Medium-Soft, con la prima finestra per il pit stop che si apre tra il 17° e il 23° giro, come al solito con una finestra di sei giri, mentre la seconda finestra è prevista al 42° gir"o.

"Per la strategia Medium-Hard-Soft, partendo con la Medium, la prima finestra si aprirà al 23° giro. La seconda, utilizzando la Hard, verrà invece posticipata oltre il 50° giro. Le due strategie differiscono di appena tre secondi sul tempo totale di gara, quindi è probabile che vengano entrambe utilizzate".

Le altre opzioni (ma sono più lente)

Oltre alle strategie già spiegate, Marrafuschi ha anche svelato quelle che potrebbero essere le secondarie, ma più lente in termini di tempo sul giro e complessivo di gara. Una di queste prevede una sosta sola e vedrebbe impiegate le Medium per iniziare la gara e le Hard per finirla.

"Le opzioni secondarie prevedono invece la Soft-Hard-Soft al posto della Medium-Hard-Soft, una strategia ancora più lenta, di circa cinque secondi rispetto alla strategia migliore".

"La strategia a una sola sosta non sembra invece destinata a essere utilizzata. Prevederebbe una combinazione Medium-Hard, ma sarebbe più lenta di oltre dieci secondi sull'intera distanza di gara, quindi è poco probabile che venga scelta".

"Per quanto riguarda l'undercut con una strategia a due soste, pensiamo che possa garantire un vantaggio compreso tra 1,5 e 2 secondi, naturalmente parlando di condizioni di pista asciutta".

"Nel caso di una sola sosta, poiché la finestra del pit stop si aprirebbe più tardi, il vantaggio sarebbe di circa tre secondi. Ma riteniamo che, con una strategia a due soste, l'undercut possa valere tra 1,5 e 2 secondi".

In caso di gara bagnata

Il Brasile ha spesso regalato sorprese dal punto di vista meteorologico. Come abbiamo potuto vedere anche ieri nelle qualifiche, la pioggia è sempre un fattore importante in questo periodo dell'anno a San Paolo del Brasile.

In caso di pioggia battente, le Full Wet dovrebbero garantire una durata consistente, anche se lo spray potrebbe essere così elevato da portare la direzione gara a fermare la corsa. Nel caso, però, fossero chiamate in causa, due set nuovi dovrebbero riuscire a coprire del tutto l'intera durata della corsa.

"Se piove in maniera costante, le gomme Full Wet possono durare più a lungo. Se invece la pista si sta asciugando, la situazione cambia. È qualcosa di estremamente variabile, davvero molto variabile, quindi non sarebbe corretto fare previsioni".

"In ogni caso, per concludere questo punto, dipenderà molto dalle mani del pilota. Il degrado è piuttosto evidente, quindi credo che i due set di gomme da bagnato estremo che sono rimasti a disposizione saranno sufficienti per affrontare la gara con le Full Wet".

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