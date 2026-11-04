Ultime notizie

Formula 1 Brasile

F1 | GP di San Paolo del Brasile: a Interlagos mescole più morbide e una pista in parte riasfaltata

Pirelli porterà al Carlos Pace le tre mescole più morbide della sua gamma 2026: si tratta di una scelta di un grado più morbida rispetto a quella dello scorso anno. Attenzione inoltre alla riasfaltatura di due parti della pista: potrebbe giocare un ruolo nel corso degli stint più lunghi.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 4 nov 2026, 10:04

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Dettaglio pista Interlagos, Brasile

Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Il Carlos Pace di San Paolo del Brasile chiuderà la tripletta americana di questa stagione 2026 di Formula 1. A Interlagos, Pirelli ha deciso di portare la tre mescole più morbide della sua gamma, ovvero le C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft).

Si tratta di mescole che sono un grado più morbide rispetto a quelle utilizzate la passata stagione (vennero usate C2, C3 e C4). Con queste, le strategie principali in gara furono quelle con 2 soste.

Quest'anno, oltre alle mescole più morbide, ci saranno altre variazioni importanti da tenere in considerazione. Ad esempio la riasfaltatura di alcuni tratti della pista, come quello che intercorre tra curva 3 e 5, ma anche quello che congiunge curva 8 e 9. Questo potrebbe portare a influenzare il comportamento delle gomme soprattutto negli stint più lunghi.

Inoltre, è sempre bene ricordare quanto Interlagos sia soggetta a cambi di condizioni meteorologiche. In questo periodo dell'anno, le piogge potrebbero rappresentare una variabile importante, con le Intermedie e Full Wet pronte a essere utilizzate nel corso del fine settimana.

Dal punto di vista delle sollecitazioni, Interlagos presenta carichi laterali complessivamente nella media ma combina diverse curve ad alta velocità con rettilinei importanti. Il layout dunque non impone sollecitazioni estreme ai pneumatici, sottoposti a carichi equamente distribuiti tra asse anteriore e posteriore.

Le numerose opportunità di sorpasso offerte dalla sinuosità del tracciato consentono ai team una certa flessibilità strategica ma il controllo del degrado resta tradizionalmente l’elemento chiave per massimizzare la prestazione in gara. Trovare il giusto compromesso tra velocità sul giro e gestione degli pneumatici sugli stint più lunghi sarà uno degli obiettivi principali del lavoro in pista durante il fine settimana brasiliano.

GP di San Paolo del Brasile: le statistiche

Sono quarantadue i Gran Premi finora disputati sul circuito di Interlagos. Trentasette edizioni dal 1973 al 2019 hanno conservato la titolazione di Gran Premio del Brasile, prima di cambiare in Gran Premio di San Paolo dal 2021 e per le ultime cinque edizioni. Il pilota più vincente sulla pista brasiliana è Michael Schumacher con quattro primi posti, ne contano invece tre Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Le due scuderie invece con più vittorie sono Ferrari e McLaren con nove successi.



Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Leclerc torna a casa per la nascita della figlia e Beganovic guiderà la Ferrari in FP1 in Brasile

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Giacomo Rauli





F1 | McLaren farà esordire un'ala anteriore che dovrebbe essere la base 2027



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 h



F1 | McLaren farà esordire un'ala anteriore che dovrebbe essere la base 2027





F1 | Wolff rivela: "Perdemmo 2 sponsor quando scegliemmo Kimi. Lui ha ripagato la nostra scelta"



Formula 1



Formula 1



Messico



16 h



F1 | Wolff rivela: "Perdemmo 2 sponsor quando scegliemmo Kimi. Lui ha ripagato la nostra scelta"





F1 | Vettel consiglia Antonelli: "Ora la gente ti guarderà diversamente. Tu non cambiare il modo in cui la guardi"



Formula 1



Formula 1



Messico



20 h



F1 | Vettel consiglia Antonelli: "Ora la gente ti guarderà diversamente. Tu non cambiare il modo in cui la guardi"

Ultime notizie





F1 | GP di San Paolo del Brasile: a Interlagos mescole più morbide e una pista in parte riasfaltata



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



12 min



F1 | GP di San Paolo del Brasile: a Interlagos mescole più morbide e una pista in parte riasfaltata





WEC | Derby in casa Toyota per il Mondiale Piloti: ecco le combinazioni per la Corona Iridata



WEC



WEC WEC



6h di Monza



34 min



WEC | Derby in casa Toyota per il Mondiale Piloti: ecco le combinazioni per la Corona Iridata





F1 | Leclerc torna a casa per la nascita della figlia e Beganovic guiderà la Ferrari in FP1 in Brasile



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



53 min



F1 | Leclerc torna a casa per la nascita della figlia e Beganovic guiderà la Ferrari in FP1 in Brasile





MotoGP | Gresini ritrova Aldeguer in Qatar e conferma Lecuona, che sostituirà Alex Marquez



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



1 h



MotoGP | Gresini ritrova Aldeguer in Qatar e conferma Lecuona, che sostituirà Alex Marquez

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti