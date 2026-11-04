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F1 | GP di San Paolo del Brasile: a Interlagos mescole più morbide e una pista in parte riasfaltata
Pirelli porterà al Carlos Pace le tre mescole più morbide della sua gamma 2026: si tratta di una scelta di un grado più morbida rispetto a quella dello scorso anno. Attenzione inoltre alla riasfaltatura di due parti della pista: potrebbe giocare un ruolo nel corso degli stint più lunghi.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 4 nov 2026, 10:04
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Dettaglio pista Interlagos, Brasile
Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images
Il Carlos Pace di San Paolo del Brasile chiuderà la tripletta americana di questa stagione 2026 di Formula 1. A Interlagos, Pirelli ha deciso di portare la tre mescole più morbide della sua gamma, ovvero le C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft).
Si tratta di mescole che sono un grado più morbide rispetto a quelle utilizzate la passata stagione (vennero usate C2, C3 e C4). Con queste, le strategie principali in gara furono quelle con 2 soste.
Quest'anno, oltre alle mescole più morbide, ci saranno altre variazioni importanti da tenere in considerazione. Ad esempio la riasfaltatura di alcuni tratti della pista, come quello che intercorre tra curva 3 e 5, ma anche quello che congiunge curva 8 e 9. Questo potrebbe portare a influenzare il comportamento delle gomme soprattutto negli stint più lunghi.
Inoltre, è sempre bene ricordare quanto Interlagos sia soggetta a cambi di condizioni meteorologiche. In questo periodo dell'anno, le piogge potrebbero rappresentare una variabile importante, con le Intermedie e Full Wet pronte a essere utilizzate nel corso del fine settimana.
Dal punto di vista delle sollecitazioni, Interlagos presenta carichi laterali complessivamente nella media ma combina diverse curve ad alta velocità con rettilinei importanti. Il layout dunque non impone sollecitazioni estreme ai pneumatici, sottoposti a carichi equamente distribuiti tra asse anteriore e posteriore.
Le numerose opportunità di sorpasso offerte dalla sinuosità del tracciato consentono ai team una certa flessibilità strategica ma il controllo del degrado resta tradizionalmente l’elemento chiave per massimizzare la prestazione in gara. Trovare il giusto compromesso tra velocità sul giro e gestione degli pneumatici sugli stint più lunghi sarà uno degli obiettivi principali del lavoro in pista durante il fine settimana brasiliano.
GP di San Paolo del Brasile: le statistiche
Sono quarantadue i Gran Premi finora disputati sul circuito di Interlagos. Trentasette edizioni dal 1973 al 2019 hanno conservato la titolazione di Gran Premio del Brasile, prima di cambiare in Gran Premio di San Paolo dal 2021 e per le ultime cinque edizioni. Il pilota più vincente sulla pista brasiliana è Michael Schumacher con quattro primi posti, ne contano invece tre Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Le due scuderie invece con più vittorie sono Ferrari e McLaren con nove successi.
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