F1 | GP di Monaco: Leclerc penalizzato di 3 posizioni in griglia

La penalità era inevitabile ed è arrivata puntuale. Nella serata di oggi i commissari di gara del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, hanno ufficializzato il provvedimento nei confronti di Charles Leclerc in seguito a una manovra giudicata scorretta effettuata involontariamente negli ultimi istanti delle Qualifiche di questo pomeriggio.

Il pilota della Ferrari si è visto comminare una penalità di 3 posizioni da scontare in griglia di partenza nella giornata di domani, che lo fa così scivolare dal terzo al sesto posto. Dunque il monegasco scatterà non più dalla seconda fila, ma dalla terza.

Leclerc, nel giro di rientro dopo il suo ultimo tentativo della Q3 che gli è valso il terzo posto, era intento a raggiungere il Parco Chiuso procedendo lentamente in pista. All'ingresso del tunnel ha ostacolato Lando Norris, il quale era invece intento a fare il suo ultimo tentativo per cercare di migliorare la sua classifica.

Leclerc è stato avvisato in ritardo dell'arrivo di Norris alle sue spalle. Proprio all'ultimo momento ha cercato di spostarsi sulla destra, ma lo stesso Norris, visto Leclerc sulla sinistra, ha provato il sorpasso a destra. Una volta vista l'intenzione di Leclerc, il pilota della McLaren è stato costretto a rallentare ulteriormente e a gettare al vento il suo ultimo tentativo.

Al termine delle qualifiche sia Leclerc che Norris sono stati convocati dai commissari di gara per cercare di ascoltare le ragioni di entrambi, analizzando inoltre le immagini video, i team radio e i tempi sul giro dei due.

Sia Norris che Leclerc si sono trovati d'accordo nel dichiarare che il monegasco avrebbe potuto fare poco in quel frangente data la poca luce in ingresso dal tunnel. Charles, inoltre, ha anche reagito molto velocemente una volta viste le bandiere blu esposte dai commissari di pista, ma a quel punto è stato troppo tardi.

A scatenare la penalità sono stati i team radio, con Leclerc che non è stato avvisato in tempo dell'arrivo di Norris alle sue spalle. Xavi Marcos, ingegnere di pista del ferrarista, stava dando la classifica finale (in realtà, ancora parziale) della Q3. I commissari di gara hanno inoltre sostenuto che Leclerc avrebbe potuto fare molto di più prima dell'entrata del tunnel per evitare di finire per essere un ostacolo per altri piloti che stavano sopraggiungendo alle sue spalle e che erano nel loro giro veloce (in questo caso Norris).

Per questo motivo l'azione di ostacolo di Leclerc è stata ritenuta non necessaria e passabile di sanzione, che è stata prontamente comminata al monegasco. Questo costringerà Charles a partire dalla sesta posizione, facendo salire di una casella Esteban Ocon - ora terzo - il compagno di squadra Carlos Sainz Jr. ora quarto e Lewis Hamilton, quinto. Lando Norris, penalizzato dalla manovra di Leclerc, rimarrà comunque in decima posizione.

Dopo la decisione dei commissari di gara, la Ferrari ha commentato la penalità con un breve tweet apparso sul suo profilo ufficiale del celebre social network che recita così: "Dopo le qualifiche, i commissari sportivi hanno deciso che Charles ha ostacolato Lando Norris nella sezione del tunnel durante la Q3. A Charles è stata inflitta una penalità di tre posizioni in griglia e quindi partirà dalla sesta posizione nel Gran Premio di Monaco di domani. Di fatto, Carlos viene promosso al quarto posto".