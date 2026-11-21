Ultime notizie

Formula 1 Las Vegas

F1 | GP di Las Vegas, strategie: è certa una sola sosta e l'undercut sarà poco efficace

Soft e Medium saranno le mescole preferite per la gara, ma la Hard non sarà un'incognita. Il graining potrebbe essere presente, ma leggero e difficile da eliminare, ma il vero nemico sono le basse temperature dell'asfalto, che renderanno difficile mettere in temperatura le gomme.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 21 nov 2026, 17:50

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Dettaglio tecnico McLaren MCL40

Foto di: AG Galli

Temperature bassissime, mescole morbide e una sola sosta in gara. Il Gran Premio di Las Vegas - almeno da questo punto di vista - regala solo certezze.

Dario Marrafuschi, direttore di Pirelli Motorsport, ha fatto il punto su ciò che ci apprestiamo a vedere nel corso del terzultimo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1 in cui, però, ci saranno comunque variabili da tenere in considerazione.

"Le temperature, naturalmente, rappresentano uno dei problemi principali", ha dichiarato Marrafuschi alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas. "Non sto dicendo nulla che non sappiate già: le basse temperature, unite alle finestre di funzionamento delle mescole, creano una combinazione che richiede un'adeguata preparazione degli pneumatici per trovare il giusto livello di grip".

"Lo abbiamo visto durante le qualifiche: al momento non ho i numeri precisi, ma credo che sia stato registrato il chilometraggio complessivo più alto dell'intera stagione in una sessione di qualifica. Ed è successo proprio per questo motivo".

Undercut poco potente e strategia a una sosta

La messa in temperatura delle gomme sarà un vero e proprio fattore durante la gara. Considerando che, mediamente, ci vorranno un paio di giri per portare le gomme nella giusta finestra, l'undercut sarà una mossa molto meno efficace rispetto al solito.

"Questa caratteristica legata al riscaldamento delle gomme è anche il motivo per cui, su questa pista, l'undercut non sarà una strategia particolarmente efficace. Non pensiamo che possa essere una soluzione da utilizzare durante la gara".

"Per quanto riguarda la strategia, prevediamo una gara a una sola sosta. La doppia sosta è significativamente più lenta rispetto alla singola sosta. Prima dell'evento stimavamo una differenza di circa 14 secondi, mentre, sulla base dei dati raccolti oggi, calcoliamo una perdita di appena 6 secondi".

Questo è dovuto, naturalmente, alle condizioni della pista e al ridotto degrado che abbiamo riscontrato. Di conseguenza, la strategia a una sosta è quella più probabile.

Soft e Medium le mescole preferite

Detto della singola sosta, i piloti dovranno scegliere con quali mescole effettuare il primo e il secondo stint. Sulla prima parte di gara i dubbi sono pochi: servirà la mescola più morbida, la Soft (C5) per avere un grip adeguato alla partenza e nei primi giri.

Sarà invece meno tassativa la scelta per ciò che riguarda la seconda parte. Le Medium restano le predilette perché vanno prima in temperatura e, data la natura dell'asfalto (è molto liscio) non porta a un degrado rilevante. Eppure, le Hard potrebbero non essere tagliate fuori completamente.

"A nostro avviso, le due opzioni preferite sono soft e medium. Al momento, nessuno ha ancora utilizzato la mescola hard".

"In teoria, secondo i nostri calcoli, la seconda opzione è rappresentata dalla combinazione soft-hard, ma non sappiamo ancora come si comporterà la gomma dura, visto che nessuno l'ha utilizzata".

"Non credo comunque che scegliere la hard significhi fare un salto nel buio. Siamo alla fine della stagione e tutti conoscono la C3 e le sue caratteristiche. L'hanno già utilizzata anche sui circuiti cittadini, quindi non sarebbe una scelta completamente sconosciuta. È semplicemente un'opzione che permetterebbe di affrontare uno stint finale più lungo".

"La finestra per effettuare la sosta con la strategia principale, soft-medium, si apre al giro 22. Quella potenziale per la combinazione soft-hard si apre invece al giro 21, quindi un giro prima. Lo segnalo per completezza, ma credo che alla fine vedremo probabilmente la strategia soft-medium".

2 giri per portare le gomme in temperatura

Il fattore importante sarà dunque portare le gomme nella giusta finestra d'utilizzo, soprattutto una volta effettuata l'unica sosta della gara.

"Credo che serviranno un paio di giri, come abbiamo visto anche in qualifica. Abbiamo osservato che alcuni team hanno effettuato un giro di preparazione prima del tentativo cronometrato, mentre altri erano già pronti fin dal primo giro. Penso quindi che serviranno circa due giri".

"È lo stesso motivo per cui l'undercut non risulta particolarmente efficace: quel giro aggiuntivo necessario per preparare le gomme non permette di guadagnare il tempo che normalmente si potrebbe ottenere su altri circuiti".

Graining leggero, ma non preoccupa

Nel corso delle Libere 3 e delle qualifiche, Pirelli ha potuto apprezzare un leggero graining sulle gomme. Su una pista come Las Vegas - che non ha carichi laterali importanti - non sarà facile pulirlo. Il nemico principale dei piloti, però, non sarà tanto quello, quanto le basse temperature.

In tal senso, nel corso di questa stagione abbiamo già potuto vedere come McLaren e Red Bull siano i team che hanno vetture in grado di scaldare prima le gomme. Un vantaggio non da poco in vista della gara.

"Sino a ora abbiamo notato un leggero graining ed è temporaneo, perché i piloti possono eliminarlo qualora si dovesse presentare. Certo, questa è una pista su cui è meno facile pulirlo perché manca una componente significativa di sollecitazione laterale. È qualcosa che ci aspettiamo soprattutto sulla mescola soft e principalmente all'anteriore. Tuttavia, non è questa la vera causa della mancanza di grip all'anteriore: il problema è la temperatura".

"Voglio dire, il graining è presente, ma la ragione principale della mancanza di aderenza è il riscaldamento degli pneumatici. Abbiamo notato che alcuni team sembrano essere più preparati di altri. Per quanto ho potuto capire, McLaren e Red Bull riescono a portare le gomme in temperatura più rapidamente rispetto agli altri".

"Può dipendere dalle caratteristiche della vettura, dallo stile di guida o da altri fattori. Non lo so, loro conoscono i propri segreti: noi possiamo soltanto osservare il risultato.

"In ogni caso, il graining non è la causa della mancanza di grip all'anteriore. I bloccaggi delle ruote anteriori che abbiamo visto sono dovuti principalmente alle temperature".

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Max risponde a Russell snobbando l'accaduto: "Non vale la pena perdere tempo con questa storia"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Giacomo Rauli





F1 | Max risponde a Russell snobbando l'accaduto: "Non vale la pena perdere tempo con questa storia"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



3 h



F1 | Max risponde a Russell snobbando l'accaduto: "Non vale la pena perdere tempo con questa storia"





F1 | Russell tuona: "Max si comporta come se fosse superiore a tutti. Non mi farò mettere i piedi in testa"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



10 h



F1 | Russell tuona: "Max si comporta come se fosse superiore a tutti. Non mi farò mettere i piedi in testa"





F1 | Antonelli: "E' la mia pole peggiore. Ho corso un grosso rischio, ma è andata bene"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



11 h



F1 | Antonelli: "E' la mia pole peggiore. Ho corso un grosso rischio, ma è andata bene"

Ultime notizie





F1 | GP di Las Vegas, strategie: è certa una sola sosta e l'undercut sarà poco efficace



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



1 min



F1 | GP di Las Vegas, strategie: è certa una sola sosta e l'undercut sarà poco efficace





MotoGP | Martin: "Non mi vedo 1° o 2°, ma mi sono trovato in situazioni peggiori e ce l'abbiamo fatta"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



18 min



MotoGP | Martin: "Non mi vedo 1° o 2°, ma mi sono trovato in situazioni peggiori e ce l'abbiamo fatta"





MotoGP | Marquez per una volta si dimostra umano e la festa si sposta nel box Aprilia



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



48 min



MotoGP | Marquez per una volta si dimostra umano e la festa si sposta nel box Aprilia





MotoGP | Marquez: "Ho commesso un errore, ma non voglio rimuginarci. Domani abbiamo un'altra buona opportunità"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



1 h



MotoGP | Marquez: "Ho commesso un errore, ma non voglio rimuginarci. Domani abbiamo un'altra buona opportunità"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti