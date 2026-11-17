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F1 | GP di Las Vegas: la sfida sarà tenere le gomme nella giusta finestra d'utilizzo

Il circuito che sorge nella metropoli del Nevada presenterà temperature basse, dunque sarà fondamentale la preparazione delle gomme durante le qualifiche e metterle in temperatura rapidamente nel corso della gara. La pista, inoltre, è stata ritoccata in piccole porzioni per ciò che riguarda l'asfalto.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 17 nov 2026, 09:59

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Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Las Vegas, la capitale dell'azzardo, ospiterà questo fine settimana il terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. I titoli sono già stati assegnati, ma la lotta per il secondo posto è più che mai aperta e vede coinvolti ben 5 piloti: Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc e Norris.

Sulla pista cittadina, che ospita per altro l'ultimo appuntamento americano della stagione, si correrà in notturna. 6.201 metri composti da 3 lunghi rettilinei e 17 curve ma, soprattutto, abbracciati da temperature che raramente i team hanno dovuto affrontare nel corso della stagione.

Le previsioni parlano di una forbice che andrà tra i 10 e i 15 gradi centigradi per ciò che riguarda l'aria. Una forte escursione termica tra giorno e notte che dovrà essere tenuta in considerazione da tutti i team ogni volta che i propri piloti scenderanno in pista per un turno ufficiale.

Una delle sfide principali sarà mantenere nella giusta finestra termica gli pneumatici, così da sfruttarli al meglio ed evitare di perdere prestazione e avere degrado. A rendere più complessa la situazione ci sarà anche lo scarso livello di grip che la pista di Las Vegas presenterà almeno nel primo turno di prove libere.

La pista è cittadina, per cui aperta al traffico ogni volta che terminerà la giornata di Formula 1. Questo dovrebbe portare alla perdita - almeno parziale - della gommatura. Ciò significa che a ogni turno i piloti dovranno riadattarsi alla situazione dell'asfalto.

A proposito del manto stradale, rispetto allo scorso anno questo è stato rivisto all'ingresso di curva 13 e sul lato destro del tratto che conduce a curva 14.

Attenzione alla preparazione delle gomme

Come detto, le basse temperature potrebbero giocare un ruolo fondamentale per quanto riguarda i giri di preparazione delle gomme, a maggior ragione durante le qualifiche del sabato (in Italia).

Le lunghe percorrenze a pieno gas rappresentano un elemento distintivo del Las Vegas Strip Circuit. Le elevate velocità riducono l’energia trasferita agli pneumatici, rendendo più difficile mantenerli nella corretta finestra di utilizzo. Per questa ragione, il riscaldamento delle gomme sarà uno degli aspetti centrali del fine settimana, soprattutto in qualifica.

La preparazione del giro lanciato potrebbe infatti assumere un’importanza ancora maggiore rispetto ad altri circuiti, anche alla luce del ridotto livello di aderenza. Non è escluso che alcune squadre scelgano di effettuare sequenze consecutive di giri di preparazione e tentativi cronometrati, limitando i passaggi di raffreddamento per preservare la temperatura degli pneumatici.

Attenzione a graining e bloccaggi in frenata

Le sollecitazioni non sono particolarmente elevate, ad eccezione del tratto centrale caratterizzato da alcune curve ad alta velocità. Il graining potrebbe nuovamente fare la sua comparsa a causa della scarsa aderenza e delle basse temperature, come già osservato nelle precedenti edizioni della gara. In questo caso il degrado sarebbe prevalentemente di natura meccanica.

Un altro elemento da monitorare sarà rappresentato dai bloccaggi in frenata. I lunghi rettilinei terminano infatti con staccate impegnative, dove il rischio di flat spot può diventare significativo sia in qualifica sia in gara. Per non compromettere un treno di pneumatici, i piloti dovranno quindi evitare il bloccaggio delle gomme anteriori nei punti più critici del tracciato.

Strategia a una sosta e undercut poco incisivo

Sulla carta, la strategia più competitiva dovrebbe essere quella a una sola sosta, con tutte e tre le mescole che potrebbero trovare spazio in gara. Anche la C5, che nelle attuali specifiche ha mostrato una buona versatilità, potrebbe rappresentare una valida opzione per uno stint di gara.

Le caratteristiche di questo circuito rendono inoltre meno incisiva la tradizionale strategia dell’undercut. Dopo la sosta, infatti, gli pneumatici tendono a perdere rapidamente temperatura nel lungo tratto che separa l’uscita della pit lane dalle zone più impegnative del circuito, riducendo il vantaggio normalmente associato alle gomme nuove.

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