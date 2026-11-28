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F1 | GP del Qatar: le gomme sono al limite dopo 15 giri, Pirelli rivede lo scenario strategico

Le prove libere a Lusail hanno evidenziato usura e degrado degli pneumatici superiori alle attese. Secondo Berra la gara sarebbe da due soste anche senza la limitazione dei 27 giri per set. La mescola hard potrebbe diventare la protagonista di domenica, mentre le pressioni record contribuiscono a rendere più complessa la gestione del graining.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 28 nov 2026, 08:40

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La prima sorpresa del weekend di Lusail è arrivata dagli pneumatici. Pirelli aveva messo in preventivo una giornata caratterizzata da graining e da un'elevata usura della gomma anteriore sinistra, ma i riscontri emersi al termine delle due sessioni di prove libere sono andati oltre le previsioni. In alcuni casi, durante le simulazioni di gara, sono stati rilevati livelli di usura del 100% in zone circoscritte del battistrada dopo appena quindici giri.

Una situazione che cambia significativamente lo scenario strategico del Gran Premio del Qatar. Il limite di 27 giri di utilizzo per ogni set di pneumatici, uno dei principali temi di discussione alla vigilia del weekend, potrebbe rivelarsi un vincolo meno condizionante del previsto.

“Il livello di graining e di usura è superiore a quello che ci aspettavamo – ha confermato il chief engineer di Pirelli, Simone Berra – ed è impressionante come questo circuito riesca a sorprenderci ogni volta che veniamo qui. Nelle simulazioni di gara abbiamo riscontrato graining su tutte e tre le mescole. La C1 ha una maggiore resistenza meccanica, mentre sulla C2 e sulla C3 il fenomeno è da moderato a severo e accelera l'usura in due zone del battistrada, verso la spalla interna e all'estremità di quella esterna”.

Al fenomeno del graining si aggiunge una componente di degrado termico, una combinazione di fattori che ha portato a registrare cali prestazionali nell'ordine di uno-due decimi al giro. Il ritmo tende a stabilizzarsi quando il battistrada si ripulisce, ma il quadro complessivo è molto diverso da quello delle precedenti edizioni del Gran Premio del Qatar, quando il degrado prestazionale era pressoché nullo.

Le gomme a Lusail sono molto più sollecitate del previsto: Pirelli sta studiando soluzioni

Foto di: AG Photo

Due soste anche senza il limite dei 27 giri

Pirelli sta analizzando nei propri laboratori gli pneumatici utilizzati nelle prove libere per verificare che l'elevato livello di usura non abbia avuto conseguenze sull'integrità strutturale. In assenza di criticità, la prescrizione dei 27 giri sarà confermata.

“Ci aspettiamo che in gara il livello di graining si riduca e che i team facciano molta più gestione per allungare gli stint – ha spiegato Berra – ma crediamo che anche senza la limitazione dei giri assisteremmo comunque a una gara su due soste. Con il livello di degrado che abbiamo riscontrato oggi non è conveniente prolungare troppo uno stint”.

Le simulazioni di Pirelli indicano come soluzione ottimale una suddivisione dei 57 giri di gara in tre stint di lunghezza simile, ovvero nell'ordine dei 19 giri ciascuno. Uno scenario che cambia anche le valutazioni relative a un eventuale ingresso in pista della safety car nelle fasi iniziali della corsa. Fermarsi anticipatamente per sfruttare la neutralizzazione potrebbe costringere un pilota a effettuare altre due soste.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team: sarà la hard la gomme del Qatar?

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

La hard diventa la gomma più interessante

Le indicazioni emerse dalle prove libere hanno modificato anche la gerarchia delle mescole in chiave gara. La C2, indicata alla vigilia del weekend come la gomma di riferimento per domenica, potrebbe cedere il ruolo alla C1. La maggiore resistenza meccanica della hard garantisce una migliore protezione dal graining, un aspetto che potrebbe premiare le squadre che hanno scelto di conservare entrambi i set a disposizione.

"Non sono così sicuro che i team cercheranno di sfruttare tutti i 27 giri consentiti – ha sottolineato Berra – e alcune squadre potrebbero decidere di anticipare le soste per ragioni strategiche. Tutti gli scenari sono aperti con la C1 e la C2, mentre non credo che la C3 possa essere una buona gomma da gara".

La mescola soft garantisce un vantaggio prestazionale nell'ordine dei cinque-sei decimi rispetto alla media, ma non tutti i piloti sono riusciti a sfruttarne il potenziale. La minore rigidezza della mescola penalizza il sostegno dell'anteriore nelle curve ad alta velocità, accentuando il sottosterzo e innescando, quando il pilota cerca di far ruotare la monoposto, anche fenomeni di sovrasterzo.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Il paradosso delle pressioni record

A Lusail Pirelli ha prescritto una pressione minima di partenza di 29 psi per gli pneumatici anteriori, con valori stabilizzati nell'ordine dei 30 psi. Mai in precedenza si era arrivati così in alto. Una delle conseguenze è la riduzione dell'impronta a terra dello pneumatico, che contribuisce a concentrare l'usura in aree molto circoscritte del battistrada.

Da qui nasce un paradosso. Un eventuale incremento delle pressioni, deciso per tutelare l'integrità strutturale degli pneumatici, rischierebbe di accentuare ulteriormente il fenomeno del graining.

“È per questo che, se possibile, eviterei di aumentare le pressioni – ha ammesso Berra – ma se dovessimo farlo per ragioni legate all'integrità dello pneumatico, ovviamente lo valuteremo”. Tra le variabili al vaglio dei tecnici Pirelli ci sono anche i tagli provocati dalla ghiaia trasportata in traiettoria dalle monoposto, in alcuni casi penetrati in profondità nella struttura degli pneumatici.

Carichi superiori a Silverstone?

Pirelli sta cercando di comprendere le ragioni che hanno portato a uno scenario più severo rispetto alle simulazioni della vigilia. Tra i fattori individuati c'è l'invecchiamento dell'asfalto, la cui macrorugosità contribuisce al degrado termico, ma anche una caratteristica delle monoposto di nuova generazione.

“Grazie all'aerodinamica attiva i team possono utilizzare il massimo carico possibile nelle curve veloci – ha spiegato Berra – ed è probabile che qui si raggiungano i livelli di deportanza più elevati della stagione, con carichi superiori anche a Silverstone. Dobbiamo verificarlo attraverso i dati della telemetria”.

La rivoluzione regolamentare del 2026 non sembra aver ridimensionato le peculiarità di Lusail. “Per noi è la pista peggiore sotto tutti gli aspetti – ha concluso Berra – abbiamo graining, usura elevata, affaticamento della struttura e temperature molto alte della carcassa. È senza dubbio il circuito più impegnativo della stagione”.

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