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F1 | GP del Qatar: attenzione al graining. In gara ci saranno almeno 2 soste per macchina
I carichi laterali e le temperature d'esercizio di Lusail hanno consigliato Pirelli di portare in Qatar le tre mescole più dure. In gara sarà obbligatorio non andare oltre i 27 giri per ogni treno di gomme: questo imporrà almeno 2 soste per tutti i piloti.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 25 nov 2026, 15:23
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Grafico Pirelli, GP Qatar
Foto di: Pirelli
Spazzati via dubbi e timori, la Formula 1 si appresta a prendere parte al Gran Premio del Qatar, che anche quest'anno si terrà sul tracciato di Lusail. Si tratta di una delle piste più impegnative dell'intero Mondiale per quanto riguarda gli pneumatici.
La pista non ha subito alcuna modifica rispetto al 2025 e continua a rappresentare un banco di prova severo per le gomme, soprattutto per quanto riguarda i carichi laterali e le temperature d'esercizio.
Questi sono i motivi che hanno portato Pirelli a selezionare le tre mescole più dure. La C1 sarà infatti la Hard, la C2 sarà invece la Medium mentre la C3 rappresenterà la Soft. I team dovranno stare particolarmente attenti al livello di usura elevato, soprattutto sull'anteriore sinistra.
Attenzione al graining
Grafico Pirelli, GP Qatar
Foto di: Pirelli
La pista presenta una elevata severità per le gomme per via delle 16 curve che, per la maggior parte, sono in successione e ad alta velocità. Questo sottopone le gomme a sollecitazioni costanti per gran parte del giro.
L'asfalto ha una rugosità abbastanza contenuta, ma le elevate temperature dell'asfalto potrebbero favorire la comparsa di graining su tutte le mescole. Questo, se presente, andrà ad aumentare l'usura delle gomme stesse.
Stint lunghi 27 giri: è il limite imposto
Grafico Pirelli, GP Qatar
Foto di: Pirelli
Come già Motorsport.com vi aveva svelato la scorsa settimana, Pirelli ha deciso di mantenere un massimo di giri consentito per ogni treno di gomme. Ciascun set potrà essere usato per un massimo di 27 giri. Questo porterà inevitabilmente a vedere una gara con almeno 2 soste ai box per tutti i piloti.
L’introduzione di questo limite, in alternativa ad altre misure come l’aumento delle pressioni di esercizio, consentirà ai piloti di spingere maggiormente durante gli stint, riducendo così la necessità di gestire il ritmo.
Il limite di 27 giri, però, è stato aumentato rispetto allo scorso anno perché la gamma di pneumatici 2026 dispone di una struttura ulteriormente rinforzata e le monoposto generano carichi aerodinamici inferiori rispetto alle vetture a effetto suolo che hanno corso sino al termine della passata stagione.
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