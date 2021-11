F1 | GP del Messico: orari e come vederlo in TV

Fittipaldi| gli ultimi passi di un team finito alla deriva

Emerson Fittipaldi ha avuto successo come pilota, ma non come proprietario di un team di F1 nonostante nella sua squadra ci fossero tecnici di talento. Tim Wright ricorda quegli anni dove le liti interne e la mancanza di fondi hanno scritto la parola fine all'avventura della Fittipaldi in F1.