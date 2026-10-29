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F1 | GP del Messico: asfalto nuovo e graining sono le incognite di questa edizione

Pirelli ha deciso di portare all'Hermanos Rodriguez le tre mescole più morbide della sua gamma 2026, evitando il salto di compound che era stato proposto lo scorso anno. L'asfalto, inoltre, sarà nuovo per due terzi della pista: solo il primo settore è rimasto inalterato.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 29 ott 2026, 09:02

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Pirelli

Foto di: Paul Foster

L'Hermanos Rodriguez, sede del Gran Premio del Messico, presenterà grandi novità rispetto alla passata stagione. L'appuntamento centrale della tripletta americana presenta la solita caratteristica, quella dell'altitudine, che è a oltre 2000 metri sul livello del mare.

Ma, come dicevamo, le novità per questa edizione saranno importanti. La pista messicana è una delle meno severe nei confronti degli pneumatici. Le tante curve a bassa velocità e i carichi laterali contenuti aiutano a limitare l'usura.

A corredo di questi fattori, quest'anno ci sarà anche la posatura del nuovo asfalto che ha interessato due terzi della pista. Il nuovo manto sarà possibile vederlo tra curva 16 e curva 1, ma anche tra curva 7 e curva 16. In pratica solo il primo settore è rimasto inalterato.

Quando avviene la riasfaltatura, il nuovo manto presenta livelli di aderenza più elevati e una rugosità inferiore rispetto ad asfalti più vecchi. Sarà però importante anche valutarne effettivamente le sue caratteristiche. Inoltre, come abbiamo scritto poco sopra, l'aria rarefatta ridurrà il carico aerodinamico generato dalle vetture, favorendo lo scivolamento degli pneumatici e rendendo il graining un fenomeno da tenere sotto osservazione. La presenza del nuovo asfalto potrebbe dunque avere un ruolo ancora più importante per le strategie della gara.

Per questa edizione del Gran Premio di Città del Messico, Pirelli ha scelto di portare le tre mescole più morbide della sua gamma 2026. Stiamo parlando della C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). Si tratta di una selezione differente rispetto all'anno scorso, quando fu preferita la C2 come Hard e il salto di mescola. La soluzione, però, non fu efficace a sufficienza, tanto da essere già scartata.

Gomme Pirelli F1

Foto di: Kym Illman / Getty Images

In Messico accade spesso che la pista si presenti piuttosto sporca nelle prime sessioni, con un’evoluzione marcata giro dopo giro. Quest’anno potrebbe risultare ancora più evidente, vista l’ampia porzione di asfalto rinnovata.

Dal punto di vista strategico, la bassa severità del tracciato e il comportamento delle tre mescole su circuiti con caratteristiche analoghe, potrebbero favorire una gara a una sola sosta. La gestione degli pneumatici per allungare gli stint resterà comunque un fattore importante, tenendo presente che l’asse posteriore rappresenta quello maggiormente sollecitato.

La differenza tra le varie opzioni strategiche potrebbe essere determinata più dal livello di fiducia che il pilota riesce a trovare con una determinata mescola che da reali limiti di durata degli pneumatici. Come già osservato in altri appuntamenti della stagione, alcuni team potrebbero essere maggiormente orientati verso le coperture più morbide per beneficiare della maggiore aderenza disponibile, mentre altri potrebbero privilegiare la consistenza e la stabilità offerte dalla Hard.

In ogni caso, ancora una volta il ruolo della Soft potrebbe rivelarsi centrale. La C5 ha infatti mostrato buone caratteristiche sui circuiti a bassa severità e potrebbe rappresentare un’opzione interessante non soltanto in qualifica ma anche in gara, ampliando le possibilità strategiche rispetto alle stagioni precedenti.

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