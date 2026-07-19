F1 | GP del Belgio, strategie: si va verso il singolo pit stop. Attenzione però alla ghiaia...

Una sola sosta, salvo sorprese. Il Gran Premio del Belgio dovrebbe offrire poca incertezza per ciò che riguarda le strategie in gara. Fare un solo pit stop dovrebbe risultare la strategia più veloce e, dunque, quella adottata da tutti.

Simone Berra, F1 chief engineer di Pirelli, ha spiegato bene quali siano gli elementi che dovrebbero portare i team a scegliere la singola sosta, e non quella a due pit stop.

"Normalmente questa è una gara da una sola sosta. Ci ha sorpreso che otto degli undici team abbiano deciso di conservare entrambe le serie di pneumatici hard, con l'eccezione di Audi, Alpine e Cadillac. Ovviamente non sappiamo realmente perché le squadre abbiano scelto di tenere due set di hard. Dal nostro punto di vista, la strategia a una sosta resta la più veloce. Probabilmente volevano garantirsi una copertura nel caso in cui entrasse una safety car a metà gara, dopo aver già effettuato il pit stop, così da avere un set di pneumatici nuovi a disposizione. Del resto, qui il degrado potrebbe essere piuttosto significativo".

Dando per scontata la fermata singola, è logico pensare dunque a un primo stint sfruttando le C3 (Medium) o le C4 (Soft) in partenza, per poi passare alle Hard per lo stint più lungo - quello finale - quando per altro la pista sarà già molto più gommata. La scelta delle gomme più morbide nel primo stint è ovvia: cercare di sfruttare il buon grip concesso rispetto alle Hard.

"Al di là di questo, però, non vediamo particolari vantaggi nell'avere due set di gomme hard, dato che la strategia più logica sembra chiaramente quella a una sosta, medium-hard oppure soft-hard".

La Hard è la mescola più costante

Gabriel Bortoleto, Audi Foto di: Marc Fleury

Berra ha poi analizzato più nel dettaglio le tre mescole portate a Spa da Pirelli. Le dure sono quelle che hanno offerto una risposta più convincente e più vicina alle aspettative.

"Entrando più nel dettaglio delle mescole, la hard, utilizzata dai tre team citati, si è comportata molto bene, dimostrandosi piuttosto costante. Il livello di grip è stato soddisfacente, pur essendo la mescola più dura della gamma. Anche il bilanciamento era buono: un po' di sottosterzo nelle curve ad alta velocità, ma nel complesso un comportamento molto consistente. Inoltre, nelle simulazioni di passo gara il degrado è stato molto contenuto. Per questo ci aspettiamo che le squadre cercheranno di prolungare il più possibile l'utilizzo della C2 durante la gara".

Non credo che la strategia a due soste sia completamente da escludere, perché lo scenario di gara può cambiare rapidamente. Tuttavia, osservando la costanza della C2, e considerando quanto visto quest'anno — ad esempio a Silverstone, un circuito molto impegnativo con curve ad alta velocità e un'elevata energia, dove Mercedes con Antonelli è riuscita a prolungare notevolmente lo stint — possiamo dire che la C2 è una gomma estremamente consistente".

"Anche a Shanghai la C2 si è comportata molto bene. Più in generale, per tutta la stagione questa mescola ha sempre offerto ottime prestazioni. Avere la C2 disponibile qui porta quindi a pensare che i team punteranno sulla strategia a una sola sosta. Naturalmente, in presenza di scenari particolari, come Virtual Safety Car o Safety Car, alcune squadre potrebbero tentare qualcosa di diverso. Direi però che c'è il 99% di probabilità che la gara si disputi con una sola sosta ai box".

Atteso un degrado minore su C3 e C4

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Marc Fleury

Nel corso delle prove libere tra venerdì e sabato, il degrado su Medium e Soft è stato più elevato del previsto. Ma con la pista più gommata e le temperature che oggi dovrebbero essere più basse rispetto ai due giorni precedenti di pista, il degrado termico dovrebbe attenuarsi, al pari del calo di prestazione.

"Siamo certi che il livello di degrado visto sulle C3 e sulle C4 nel corso delle prove libere diminuirà in gara. Per domenica prevediamo temperature dell'aria e dell'asfalto leggermente più basse, il che aiuterà a contenere il degrado termico e il calo di prestazione dovuto al surriscaldamento. Inoltre sappiamo che le squadre sono molto abili nella gestione degli pneumatici durante gli stint più lunghi. Di conseguenza anche il degrado di soft e medium si ridurrà. È proprio per questo che continuiamo a ritenere che la gara sarà a una sola sosta".

Attenzione alla ghiaia tagliente delle vie di fuga

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto di: Clive Mason/Getty Images

Al di là dell'analisi delle mescole e delle strategie per la gara, Simone Berra ha indicato un fattore che potrebbe giocare un ruolo anche nel corso della gara.

La ghiaia sparsa nelle vie di fuga di Spa-Francorchamps ha come caratteristica quella di essere tagliente. Non a caso, quando nel corso di Libere e qualifiche alcuni piloti hanno involontariamente portato in pista alcuni sassolini per via di escursioni fuori dal manto stradale, è stata esposta la bandiera rossa per ripulire le zone interessate.

E' vero che in gara i piloti dovrebbero essere meno al limite, anche considerando i carichi di benzina e la necessità di gestire bene le gomme, ma non è escluso che la situazione possa ripresentarsi magari dopo un duello tra due monoposto.

"Un altro elemento emerso oggi è stato il numero piuttosto elevato di tagli agli pneumatici causati dalla ghiaia. È un fenomeno che storicamente si verifica su questo circuito, quando la ghiaia viene trascinata sulla traiettoria ideale, soprattutto a Blanchimont".

"Per questo motivo la sessione di Formula 2 è stata interrotta. Abbiamo riscontrato alcuni tagli piuttosto profondi, con la struttura dello pneumatico esposta. Al momento non rappresenta un problema rilevante".

"Naturalmente continueremo a monitorare la situazione. In gara, però, i piloti riescono generalmente a rimanere di più all'interno della pista, portando meno ghiaia sulla traiettoria".

Hadjar l'unico a provare il primo stint con la Soft?

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Marc Fleury

Nelle due opzioni di strategia a una sola sosta che Pirelli ha presentato, il primo stint può essere effettuato sia con un set di Medium che con un set di Soft.

Partendo dal foglio delle gomme diramato dalla Casa italiana che realizza le gomme per la Formula 1 risulta chiaro come l'unico pilota di un top team che può vantare un set di C4 (le Soft, appunto) nuovo è Isack Hadjar.

Il parigino, però, sarà costretto a scattare dall'ultima fila e proprio per questo motivo potrebbe essere attratto dall'utilizzare la mescola Soft in partenza per cercare di guadagnare diverse posizioni già nel primo settore.

Un altro team che potrebbe fare la medesima scelta è Williams. Sia Albon che Sainz hanno almeno 1 set di Soft nuovo (l'ex Red Bull ne ha addirittura 2) e dovranno cercare di recuperare posizioni dopo una qualifica deficitaria.

Anche Nico Hulkenberg su Audi - il pilota meglio piazzato tra questi - e i due della Haas potranno contare su un treno di gomme Soft nuovo, ma dovranno valutare se le rispettive monoposto dovessero essere in grado di far durare la mescola sino al punto più opportuno per passare alle Hard.

Tutti i piloti che partono in Top 10, invece, dovrebbero invece scegliere di partire con la C3, ovvero con un set di Medium. Si tratta del treno di gomme nuovo salvato sino a oggi. Insomma, una partenza che, almeno nelle posizioni che contano, sembra scontato dal punto di vista delle mescole.