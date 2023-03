F1 | GP Australia: piazzuole più larghe in griglia di partenza

Carica lettore audio

Due piloti sanzionati in due GP disputati: prima Esteban Ocon con l’Alpine in Bahrain e poi Fernando Alonso con l’Aston Martin. Entrambi si sono sistemati in griglia di partenza fuori dalla loro piazzuola e sono stati penalizzati dal collegio dei commissari sportivi.

Provvedimenti sacrosanti nel fare rispettare delle norme regolamentari scritte, ma la coincidenza degli eventi ha fatto riflettere lo staff della Federazione Internazionale che ha deciso di allargare di una ventina di centimetri le piazzuole che compongono la griglia di partenza di Melbourne.

Fernando Alonso in Arabia Saudita era fuori posizione con la AMR23 che era spostata sul lato sinistro dell’effettiva posizione disegnata sull’asfalto: lo spagnolo ha candidamente ammesso di non essersi reso conto di dove effettivamente si fosse fermato e solo dopo aver visto le immagini televisive ha capito di quanto la sua “verdona” non fosse allineata alle previste linee sull’asfalto.

La FIA ha deciso di non perdere tempo e già in Australia ha provveduto a cambiare la griglia di partenza dilatando le singole piazzuole: sarà curioso vedere se con questo intervento tempestivo i piloti non incapperanno più in una penalità.

È giusto ricordare che le attuali monoposto, sempre più mastodontiche nelle dimensioni, hanno strumenti aerodinamici e di sicurezza che limitano la visuale delle ruote al pilota, per cui l’allargamento del punto di partenza è una soluzione logica che può risolvere il problema.