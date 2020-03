F1, GP Australia: Mercedes con più soft di Ferrari e Red Bull

Nella tarda mattinata odierna la Pirelli, Casa fornitrice unica di pneumatici della F1, ha svelato le scelte fatte da team e piloti riguardo i set di gomme che potranno avere a disposizione per la prima gara del Mondiale 2020 che si terrà All'Albert Park di Melbourne, in Australia.

Nella gara che si terrà in Oceania, ricordiamo che Pirelli porterà le seguenti mescole:

Pirelli White Hard C2

Pirelli Yellow Medium C3

Pirelli Red Soft C4

Contrariamente a quanto avveniva gli anni passati, Mercedes è stato il top team a scegliere più mescole Soft, 10 a testa per Hamilton e Bottas, rispetto ai 9 che avranno a disposizione i piloti Ferrari e i piloti della Red Bull.

In casa Mercedes, Hamilton e Bottas hanno fatto la stessa scelta di gomme anche per quanto riguarda le medie, due treni a testa, e le dure, con un set solo per entrambi. Stesso discorso vale per la Red Bull, con Verstappen e Albon che potranno contare su 3 treni di medie a testa e uno solo di dure.

Charles Leclerc e Sebastian Vettel si sono invece differenziati nella scelta delle due mescole più dure. Il monegasco avrà 3 set di medie contro i 2 di Vettel, mentre il tedesco potrà disporre di un treno in più di dure, 2, contro l'unico del 21enne di Monte-Carlo.

Scelte in linea anche per tutti gli altri team, meno che per la Racing Point. La sorpresa dei test invernali di Barcellona ha scelto appena 8 set di morbide sia per Sergio Perez che per Lance Stroll. I due avranno poi 3 set di medie e 2 di dure.