F1 | GP Arabia Saudita: Jeddah potrebbe essere ancora più veloce

Se nel 2021 Jeddah è stata teatro di uno dei più grandi duelli in pista per ciò che riguarda la Formula 1, quello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma anche di una delle giornate più controverse della storia del Circus iridato, nel 2022 ospiterà il secondo appuntamento del nuovo Mondiale che scatterà questo fine settimana a Sakhir, in Bahrain.

L'anno scorso il tracciato cittadino che sorge in Arabia Saudita è stato preparato in pochi mesi e ha colpito per le sue alte velocità, ma anche per le curve cieche che hanno costretto i piloti a prendersi diversi rischi in qualifica e in gara.

Per questo motivo la FIA ha chiesto ai promotori dell'evento di modificare il tracciato e, soprattutto, vie di fuga e visibilità. L'intento, come spesso succede, è migliorare la sicurezza per garantire ai piloti la possibilità di spingere senza doversi preoccupare di ciò che potrebbero trovare la curva successiva.

Le modifiche effettuate negli ultimi 4 mesi, ovvero da quando è stata disputata la prima edizione del gran premio di Formula 1 a Jeddah e la prossima, potrebbero addirittura aver reso la pista molto più veloce di quanto non fosse l'anno scorso. A spiegare il perché è stato Martin Whitaker, amministratore delegato dei promotori del Gran Premio d'Arabia Saudita.

"Ovviamente il circuito è stato costruito tra i mesi di maggio e dicembre dello scorso anno, che penso sia stato un risultato piuttosto notevole in primo luogo. ma ci sono stati una serie di problemi, in particolare con la visibilità, quindi abbiamo corretto tutto questo negli ultimi tre mesi. Come potete immaginare, sono stati tre mesi piuttosto intensi, passare da una gara a dicembre e poi ottenere la prossima gara a marzo è stata certamente una sfida".

"La FIA e la Formula 1 avevano richiesto che noi guardassimo credo fossero 12 o 15 punti del circuito. Nulla che fosse un problema in quanto tale, era più su linee di visibilità, perché ovviamente la velocità del circuito è tale che i piloti stavano arrivando molto rapidamente su auto più lente. E penso che il problema principale non era tanto la gara, ma più in qualifica, dove hai auto che rallentano per poi approfittare di un giro decente".

"La FIA può fare cose su questi aspetti ovviamente, perché nel briefing dei piloti possono dire ai piloti che non possono rallentare in certe curve o intorno a certe aree. Ma principalmente, è stato più facile per noi come per il promotore e gli organizzatori del circuito pensare e lavorare su ciò che avremmo potuto fare. Così abbiamo cambiato un certo numero di punti della pista dal punto di vista della visuale dei piloti".

Insomma, tante modifiche appena fuori il nastro d'asfalto della pista, ma anche qualcuna significativa all'interno che, però, non ha modificato le dimensioni della stessa. Anche dentro il layout tutto ciò che è stato cambiato è stato fatto per aumentare la sicurezza, ma anche per dare la possibilità ai piloti di non dover pagare a caro prezzo qualche sbavatura in certi punti.

"Non cambia le dimensioni del circuito, quindi tutte le linee di visibilità sono all'interno, l'impronta del circuito rimane la stessa, a parte la curva 27", ha proseguito Whitaker. "L'impronta, le linee di bordo del circuito rimangono le stesse. Abbiamo solo spostato alcune delle barriere un po' indietro in alcune aree in modo da migliorare la visuale attraverso determinate curve. I cambiamenti fatti potrebbero renderla un po' più veloce, immaginiamo, se non è già abbastanza veloce... La maggior parte dei cambiamenti sono stati effettivamente fatti quest'anno".

"La curva 27 è stata allargata. Lì i limiti della pista sono cambiati, quindi lo vedrete. Se vi ricordate, arrivando alla 27, sembrava che la pista fosse piuttosto stretta fino al rettilineo dei box. Quindi ora c'è un'apertura più ampia all'uscita della curva 27. Quindi penso che questo farà la differenza. Essenzialmente, tutto il resto del circuito sembra più o meno come prima. Crediamo solo che quello che abbiamo fatto aiuterà i piloti nella maggior parte dei casi. Ci sono alcune altre aree su cui lavoreremo dopo questa gara".

"Penso che abbiamo effettuato tra sette e dieci dei cambiamenti che stavamo cercando. Il resto richiederà un po' più di tempo. Così, per esempio, la visuale all'interno della curva 23/24 è un compito più grande, e non abbiamo avuto il tempo di farlo. Questa è un'area in cui penso che il direttore di gara della FIA possa aiutare in termini di dire al pilota di essere prudente quando sta passando, o di non rallentare lì quando è in un giro di qualificazione. Ma essenzialmente, abbiamo spostato la barriera in alcuni punti".

Interessante poi l'ultima modifica di cui ha parlato Whitaker. Si tratta di una lastra d'acciaio utilizzata per unire blocchi di cemento e recinzioni. In questo modo, se i piloti dovessero baciare i muretti con le ruote, avrebbero minori possibilità di avere danni significativi alle proprie monoposto.

"Abbiamo aggiunto una piastra d'acciaio in altri per eliminare efficacemente l'effetto di ciò che la F1 chiama spalle nelle curve, perché i blocchi di cemento dei detriti e la recinzione dei detriti in cima sono linee rette, non sono curve, quindi quando li metti insieme, c'è una spalla dove i due si incontrano. È lì che abbiamo usato una piastra d'acciaio per aumentare efficacemente l'opportunità per i piloti di baciare la barriera senza alcuna probabilità di danneggiare l'auto", ha concluso Whitaker.