F1 | Gomme Pirelli 2023: una mescola in più e pressioni più basse

Dopo una lunga sosta invernale, finalmente è giunto il momento del primo giorno di scuola con l'inizio dei test pre-stagionali in Bahrain. Una tre giorni di prove estremamente importante per i team, che avranno così modo di studiare a fondo le gomme per prepararsi all'inizio del campionato, previsto per la prossima settimana sempre sul tracciato di Sakhir.

Le caratteristiche meteo del tracciato bahrenita, dalle alte temperature in giornata a quelle più miti della serata, offrono un'ampia varietà di condizioni da cui estrarre i dati. Tra le novità,Pirelli quest'anno introdurrà una sesta mescola che va a posizionarsi tra la C2 e la C1 del 2022 (che assumerà il nome di C0) per allargare la gamma e ridurre quell'ampio delta tra le due mescole riscontrato nella scorsa stagione.

"La necessità di una nuova C1 è emersa in alcune gare, come ad esempio quella di Barcellona. “In quel caso la C1 si è rivelata troppo lenta e per questo motivo tutte le squadre hanno puntato su una strategia a tre soste pur di evitare le hard", aveva spiegato il responsabile del motorsport Pirelli, Mario Isola a margine dei test di Abu Dhabi di fine stagione, in cui i team avevano avuto l'opportunità di effettuare un primo assaggio delle nuove coperture.

Un'opzione in più per i team che si affianca a una nuova costruzione che dovrebbe permettere di ridurre il sottosterzo, limitando quei problemi all'anteriore di cui molti piloti avevano aspramente criticato: "L’obiettivo principale della nuova generazione di costruzione è chiaro, ridurre il sottosterzo".

"È stata una problematica comune nell’arco della stagione, soprattutto nelle curve a bassa velocità. Tra gli obiettivi che ci siamo posti c’è anche la riduzione dell’usura sull’asse anteriore, un aspetto meno che è stato significativo nelle prime gare del 2022 per poi crescere progressivamente durante la stagione di pari passo con lo sviluppo delle monoposto", aveva poi aggiunto l'ingegnere italiano.

Durante i test pre-stagionali, la C0 sarà indicata con scritte bianche ma senza banda laterale, che invece distinguerà la nuova C1. Stesso discorso per C2 e C3, che però saranno contraddistinte dal colore giallo, mentre la C4 e la C5 (senza bande laterali) continueranno a mostrare il colore rosso. La C3 prototipo (prodotta in uno stabilmento turco di backup invece che in Romania) non avrà indicazioni, ma rimarrà pulita in modo da differenziarla dai compound standard. Il lavoro sulla C1 sarà estremamente importante durante i test, perché la nuova soluzione farà il proprio debutto proprio in Bahrain accanto alla C2 ed alla C3.

Le nuove coperture, inoltre, permetteranno di girare con pressioni più basse. Nei test che vanno dal 23 al 25 febbraio il valore minimo imposto dal costruttore italiano è sensibilmente più basso, ovvero, di 21 e 18,5 ps rispettivamente all'anteriore e al posteriore, quasi 2 psi in meno rispetto a quelli della scorsa stagione.