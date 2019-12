F1: gomme 2020 bocciate all'unanimità, restano le 2019

Alla fine hanno vinto i "conservatori": la Pirelli continuerà a fornire le specifiche 2019 degli pneumatici di Formula 1 anche nella stagione 2020.

Le gomme sviluppate per il 2020 non aveva convinto del tutto squadre e piloti e il concetto era stato ribadito anche dopo la due giorni di test di Abu Dhabi, nei quali sostanzialmente erano state "promosse" quelle in mescola C3 e C5 e "bocciate" invece quelle in mescola C2 e C4.

In generale, le gomme sviluppate dall'azienda italiana offrivano un grip leggermente inferiore nel primo giro lanciato, ma poi avrebbero garantito un rendimento più costante alla distanza.

Tuttavia, questo non è bastato per ottenere il via libera delle squadre, che oggi hanno votato all'unanimità per confermare gli pneumatici 2019 anche nella prossima stagione, come ha annunciato stamani la FIA con il breve comunicato che segue.

"Dopo aver testato ed analizzato i nuovi pneumatici con specifiche 2020, è stata effettuata una votazione per decidere quali specifiche utilizzare nel 2020 ai sensi dell'articolo 12.6.1 del regolamento" spiega il comunicato della Federazione Internazionale.

"La votazione ha prodotto una decisione all'unanimità da parte dei team di Formula 1 di mantenere gli pneumatici con specifica 2019 per la stagione 2020" aggiunge.

"La FIA desidera ringraziare sia la Pirelli che i team per il loro lavoro e per la collaborazione volta a migliorare le gomme per la stagione 2020 ed oltre. In ogni caso, le lezioni apprese saranno preziose per l'ulteriore miglioramento delle gomme in futuro" conclude.