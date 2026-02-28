Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Martin scagionato per la pressione: c'è stata una perdita d'aria dovuta al cerchio

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Martin scagionato per la pressione: c'è stata una perdita d'aria dovuta al cerchio

MotoGP | Bagnaia: "Non riesco a spingere come nei test, ma è un problema mio"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bagnaia: "Non riesco a spingere come nei test, ma è un problema mio"

MotoGP | Quartararo fatalista dopo la Sprint: "Non c'è nulla da fare per domani"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Quartararo fatalista dopo la Sprint: "Non c'è nulla da fare per domani"

F1 | Caso motori: nuove misurazioni del rapporto di compressione dal 1 giugno

Formula 1
F1 | Caso motori: nuove misurazioni del rapporto di compressione dal 1 giugno

MotoGP | Bezzecchi: "Un piccolo errore, ma è facile passare da fenomeno a coglione"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bezzecchi: "Un piccolo errore, ma è facile passare da fenomeno a coglione"

MotoGP | Aprilia sul podio con Fernandez: "Ci manca qualcosa rispetto alla moto di Bez"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Aprilia sul podio con Fernandez: "Ci manca qualcosa rispetto alla moto di Bez"

MotoGP | Marquez: "Non ho mai pianto nella mia carriera e non lo farò ora"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Marquez: "Non ho mai pianto nella mia carriera e non lo farò ora"

Acosta: "La MotoGP è fatta anche di contatti sporchi, abbiamo dato spettacolo"

MotoGP
Thailandia
Acosta: "La MotoGP è fatta anche di contatti sporchi, abbiamo dato spettacolo"
Analisi
Formula 1 Test Bahrain 2

F1 | Ghini: "Senna lotterebbe per la pole in Australia?"

In questo sabato che precede la tanto attesa race week, il nostro Candido prova a immaginare in che modo le grandi leggende della Formula 1 affronterebbero il nuovo regolamento tecnico...

Franco Nugnes Antonio Ghini
Pubblicato:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Cadillac: la prima vettura si chiama MAC-26 in onore di Mario Andretti

Top Comments

More from
Franco Nugnes

F1 | Caso motori: accordo sul rapporto di compressione, si parlerà di benzine

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Caso motori: accordo sul rapporto di compressione, si parlerà di benzine

F1 | Ceccarelli: "I piloti aiutati dal muretto nella gestione dell'energia"

Formula 1
Formula 1
F1 | Ceccarelli: "I piloti aiutati dal muretto nella gestione dell'energia"

F1 | La magia di Venezia: una F1 in Laguna e un casco di Senna a 270 mila euro!

Formula 1
Formula 1
F1 | La magia di Venezia: una F1 in Laguna e un casco di Senna a 270 mila euro!

Ultime notizie

MotoGP | Martin scagionato per la pressione: c'è stata una perdita d'aria dovuta al cerchio

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Martin scagionato per la pressione: c'è stata una perdita d'aria dovuta al cerchio

MotoGP | Bagnaia: "Non riesco a spingere come nei test, ma è un problema mio"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bagnaia: "Non riesco a spingere come nei test, ma è un problema mio"

MotoGP | Quartararo fatalista dopo la Sprint: "Non c'è nulla da fare per domani"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Quartararo fatalista dopo la Sprint: "Non c'è nulla da fare per domani"

F1 | Caso motori: nuove misurazioni del rapporto di compressione dal 1 giugno

Formula 1
F1 | Caso motori: nuove misurazioni del rapporto di compressione dal 1 giugno