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F1 | Ghini: "Lo spirito del campione si nasconde nell'innocenza di Kimi"

Torna l'appuntamento di sabato mattina firmato Motorsport.com: il nostro Candido. Franco Nugnes e Antonio Ghini commentano i temi che stanno interessando il mondo della Formula 1 impegnato ad Austin, tappa del primo match point iridato del pilota Mercedes...

Franco Nugnes Antonio Ghini

Pubblicato: 24 ott 2026, 06:57

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