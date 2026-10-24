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F1 | Ghini: "Lo spirito del campione si nasconde nell'innocenza di Kimi"
Torna l'appuntamento di sabato mattina firmato Motorsport.com: il nostro Candido. Franco Nugnes e Antonio Ghini commentano i temi che stanno interessando il mondo della Formula 1 impegnato ad Austin, tappa del primo match point iridato del pilota Mercedes...
Franco Nugnes Antonio Ghini
Pubblicato: 24 ott 2026, 06:57
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