F1 | Ghini: "Le due Italie si sfidano a Silverstone"

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Sir Lewis Hamilton conquista la pole position della gara Sprint a casa Mercedes, squadra del leader del Mondiale, Antonelli: due Italie che si sfidano in quella che è considerata la culla della Formula 1. Questo e molto altro in questo nuovo appuntamento del Candido.

Franco Nugnes Antonio Ghini
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