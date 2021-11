F1 | Ghini: "La partita dei motori è mondiale"

Un mondiale di 23 gare, con un format nuovo, con due rivali nuovi, pieno di tensione sia dentro che fuori la pista. E la lotta è su più fronti: mentale, fisica, sulle ali e...sui motori.

In un campionato così pieno come quello del 2021, dover pagare dieci posizioni con soli tre motori a disposizione può essere un problema: il rischio è che, a un certo punto, in Formula 1 si debba gareggiare con un atteggiamento in campo meno limpido...