F1 | Ghini: "La Ferrari va all'attacco e Antonelli alla riscossa"
Come da tradizione, inauguriamo il sabato mattina di Motorsport.com con una nuova puntata del nostro Candido: in questa chiacchierata, Franco Nugnes e Antonio Ghini commentano i temi che stanno caratterizzando il mondo della Formula 1 in questi giorni di motori spenti, a seguito dei fatti di Silverstone...
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
F1 | Ferrari senza scarico soffiato e Macarena Evo? A Spa la SF-26 gioca le opzioni se non piove
MotoGP | Vinales: "Non ho alcun problema mentale, sono le decisioni dei team a spingermi al limite"
F1 | Con le modifiche alle Power Unit, nel 2027 e 2028 si potrà usare un motore in più
MotoGP | KTM rivela: Vinales ha rifiutato l'opzione di correre per Tech3 dopo il cambio di piani del team ufficiale
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments