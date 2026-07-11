Analisi

F1 | Ghini: "La Ferrari va all'attacco e Antonelli alla riscossa" Come da tradizione, inauguriamo il sabato mattina di Motorsport.com con una nuova puntata del nostro Candido: in questa chiacchierata, Franco Nugnes e Antonio Ghini commentano i temi che stanno caratterizzando il mondo della Formula 1 in questi giorni di motori spenti, a seguito dei fatti di Silverstone...