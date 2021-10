F1 | Ghini: "La Ferrari deve essere sfidante"

F1: l'America si appassiona ai GP e traina il record di pubblico

I 400 mila spettatori spalmati nel weekend del GP degli Stati Uniti non sono un episodio casuale, ma identificano l'interesse crescente degli statunitensi per la F1. Il Circus a lungo è stato visto come un male da sopportare una volta all'anno, mentre la docuserie di Netflix, Drive to Survive, ha attratto al mondo dei GP un pubblico giovane che ha scoperto la massima categoria dell'automobilismo. Tanto che il promotore vuole tre gare negli USA.