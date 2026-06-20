F1 | Ghini: "La capricornitudine di Lewis e la Ferrari biricchina"
Torna l'appuntamento del sabato mattina di Motorsport.com. In questa nuova puntata del nostro Candido, Franco Nugnes e Antonio Ghini, commentano i temi che stanno caratterizzando il mondo della Formula 1 negli ultimi giorni...
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