F1 | Ghini: "Il rude Todt ha fatto da... mamma al super Schumacher"
Il fine settimana di Monza si avvicina e c'è un aspetto, insieme ad altri, che colpirà il cuore dei tifosi Ferrari: la dedica della Scuderia al mito di Michael. Questo e molto altro nella nuova puntata del nostro Candido, in compagnia di Franco Nugnes e Antonio Ghini.
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