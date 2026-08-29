Analisi

F1 | Ghini: "Il rude Todt ha fatto da... mamma al super Schumacher" Il fine settimana di Monza si avvicina e c'è un aspetto, insieme ad altri, che colpirà il cuore dei tifosi Ferrari: la dedica della Scuderia al mito di Michael. Questo e molto altro nella nuova puntata del nostro Candido, in compagnia di Franco Nugnes e Antonio Ghini.