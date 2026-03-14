F1 | Ghini: "Gli Antonelli battono ingegneri, elettricisti e veggenti"
La pole position di Andrea Kimi Antonelli in Cina ha regalato un risveglio sorridente ai tifosi italiani: un risultato storico, perché il pilota Mercedes è il più giovane della Formula 1 ad esserci riuscito. Questo e molto altro, nel nuovo appuntamento del Candido.
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